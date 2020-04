De fysieke aftakeling op 'Expeditie Robinson' begint duidelijk te worden

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Jorik versloeg Ruth heel nipt bij de immuniteitsproef. Het was geen verrassing voor haar dat de groep haar nadien naar huis stemde. Ze was een sterke speelster, een te duchten tegenstander. Nu is Anouk de allerlaatste vrouw in het spel.

Jorik won bij de immuniteitsproef een grote vis en nam Anouk mee naar winnaarseiland. Daar zit Thomas ondertussen al enkele dagen. De West-Vlaming heeft het er echt naar zijn zin en houdt zich zodanig goed bezig dat hij zich niet alleen voelt. Na een korte strijd wint hij van Jorik, die voor de tweede maal winnaarseiland moet verlaten.

Nog drie Belgen en drie Nederlanders blijven over na enkele bikkelharde weken

Plannen worden gemaakt voor de volgende eliminatie. We weten dat Koen geen stemmen meer heeft. Na de vorige aflevering kwam de teller van Kevin ook op nul te staan, omdat hij drie stemmen op Ruth inzette. Voor hen beide is de immuniteitsproef van groot belang. Maar kan Kevin dit nog aan? We zagen vorige keer al dat hij enorm verzwakt is. Hij was niet de enige. Elroy ziet zijn krachten ook slinken en weet maar al te goed dat hij het best eens wint, om zich veilig te stellen. Het zou voor hem eens leuk zijn winnaarseiland te betreden, want buiten hem was iedereen daar al. Bij de immuniteitsproef zijn er trouwens opnieuw extra voordelen te winnen. Tijd om nog eens het onderste uit de kan te halen.

'Expeditie Robinson', donderdag 16 april om 20.35 uur bij VIER.