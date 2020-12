De emoties lopen hoog op in 'Ja, Chef!'

Oktober, de coronacijfers zien er steeds minder rooskleurig uit, maar de chefs blijven doorzetten en zichzelf vernieuwen en versterken. Filip De Pauw gaat langs bij wijndomein Valke Vleug om een nieuwe samenwerking te starten

Martijn Defauw vervoegt enkele bevriende jagers op hun tocht. Hij beseft dat dit een delicaat onderwerp is, maar vindt het belangrijk om een inzicht te hebben in waar zijn producten vandaan komen. Bij Fleur de Lin proberen ze een extra toe te voegen aan hun restaurant door modeontwerper Nicky Vankets nieuwe outfits te laten maken voor het personeel.

De jonge chefs zijn duidelijk geen onbekenden meer in de culinaire milieus. De directeur van Gault&Millau en een culinair recensent komen dineren bij De Stadt van Luijck van Pajtim Bajrami. Pajtim laat zich niet doen en wil hen tonen wat hij waard is, ook al beseft hij heel goed dat deze heren een restaurant kunnen maken of kraken.

16 oktober valt het doek over de horeca. De coronacijfers zijn zodanig negatief aan het evolueren, dat er nieuwe verstrengingen dienen doorgevoerd te worden. De chefs moeten hun restaurant opnieuw voor minstens vier weken sluiten. Ze zijn er niet goed van en sommigen lopen kwaad. Aankopen zijn gedaan, er is geïnvesteerd en verbouwd. Maar al snel zoeken ze naar oplossingen. 'Ze krijgen ons niet kapot', zegt Thijs Vervloet, en uit daarmee het gevoel van iedere chef.

In november is het dan nog de tijd voor de nieuwe ranking van Gault&Millau. Iedereen leeft in spanning naar deze datum toe. Dit jaar gebeurt de uitreiking online. De chefs wachten af in kleine kring. Bij sommigen vloeit nadien de champagne!

