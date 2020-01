'De Eeuwige Oorlog' in Somalië

'De Eeuwige Oorlog' in SomaliŽ

1992. Op het strand van Mogadishu komen de Amerikaanse troepen aan wal. Ze zijn er in het kader van de VN-missie Restore hope en moeten de rust terugbrengen in een land dat in de greep is van hongersnood en een burgeroorlog.

Maar wat niemand in het Westen lijkt te begrijpen, is dat Somalië geen land is. Het is een verzameling van clans die onderling amper overeenkomen. Belangenconflicten doorkruisen elk gemeenschappelijk belang. Hoe bouw je dan een natie op? Met wie spreek je als je vrede wil? Net zoals Irak en Afghanistan is Somalië het verhaal van een Westerse interventie die met de beste bedoelingen is opgestart, maar meer kwaad dan goed heeft gedaan. En waar dezelfde fout tot tweemaal toe werd gemaakt.

'De milities met hun geweren pakten alles af wat we hadden. We wisten dat als we herkend werden, we ter plekke hadden kunnen worden gedood. Mijn echtgenoot zei me: 'Je kan bij me blijven, niemand zal je vermoorden. Maar je zal moeten toekijken terwijl al je familieleden gedood worden. Je zal huilen.' Ik was zwanger. Dus zei ik: vertrek maar met je clan. Ik blijf hier in Mogadishu', aldus Abdiya Mohamed Barre, inwoonster Mogadishu.

'Waarom? Waarom hebben we oorlog gevoerd? Wat na Siad Barre is gekomen, is wel honderd keer erger dan wat ervoor was. Dat vind ik erg, heel erg. Ik heb enorm veel spijt van die oorlog met Barre', vertelt Ali Mahdi Mohammed, clanleider Somalië.

