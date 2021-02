De bom barst in 'Bye Bye Belgium': 'Sebiet pak ik de auto en rij ik weg!'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

Net wanneer de koppels zich in het buitenland beginnen te settelen, dringt het tot dan toe onbekende coronavirus overal binnen en moeten de duo's in verplichte lockdown. Dit zorgt voor heel wat onzekerheid en spanning.

Lotte en Rachid zitten met hun baby Nizar en neefje Reda in lockdown in hun éénslaapkamerappartement in Marrakech en in Spanje krijgen Marianne en André nog meer slecht nieuws.

Jan en Ruud krijgen hulp van hun ouders om de werken sneller te laten gaan, maar dit zorgt voor de nodige stress. De gemoederen lopen hoog op.

'Bye Bye Belgium', woensdag 24 februari om 21.25 uur op Play4 en Goplay.be.