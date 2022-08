De 'Battlecat' coacht jonge oorlogsvluchteling naar MMA-top

In de MMA-kooi vecht Cindy Dandois als een meedogenloze duivelin. Buiten de kooi vecht ze als de 'Moeder Theresa van Deurne' voor de dromen van haar pupillen.

In een nieuwe aflevering van 'Battlecat' trekt Cindy met enkele van haar jonge vechters naar een kickboks- en MMA-toernooi. De 'battlecat' ontfermt zich met extra veel zorg over Peter, die als 13-jarige oorlogsvluchteling helemaal alleen in België aankwam. Kan Peter als jongste vechter op het toernooi de ongetemde leeuw in zichzelf loslaten?

Battlecat op tv

Een uniek portret over deze onwaarschijnlijke kooivechtster, leerkracht, OnlyFans-model, mama van zes kinderen en bijna evenveel huisdieren. In de reeks zien we Cindy in al haar facetten.

