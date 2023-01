De allerleukste series op Disney Channel en Disney Junior in januari

Marinette en Adrien moeten als geheime superhelden de stad behoeden voor het kwaad. Marinette verandert in Ladybug en Adrien wordt Cat Noir. Maar ze weten niet wie er achter het andere masker schuil gaat.

In het 'normale' leven heeft Marinette een crush op Adrien terwijl Adrien haar alleen kent als een klasgenoot.

MIRACULOUS

Vanaf 9 januari, elke maandag t.e.m vrijdag om 16.30 uur op Disney Channel.

GHOSTFORCE

Vul je weekenden met extra veel nieuwe afleveringen van je favoriete team van spookjagers.

Vanaf 9 januari, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.00 uur op Disney Channel.

SUMMER CAMP

Lou heeft Kamp Kikiwaka overgenomen van Emma, Ravi en Zuri Ross. Met het voor haar kenmerkende enthousiasme bereidt ze zich voor op haar nieuwe taken als kampbeheerder. Ze wordt herenigd met kampeerders Destiny, Finn en Matteo en maakt kennis met nieuwe gezichten, waaronder begeleider Noah, een enthousiaste acteur uit Hollywood; Ava, een doortastende begeleidster uit de grote stad; en Gwen, een excentrieke kampeerster die het haar hele leven zonder moderne snufjes heeft moeten doen. Met deze verzameling kampeerders en begeleiders gaat iedereen een fantastische zomer tegemoet!

Vanaf 22 januari, elke zondag om 10.00 uur op Disney Channel.

TARA DUNCAN

Welkom in Anderwereld, een parallel fantasie-universum waar overal magie is! Hier begint het verhaal van Tara Duncan, een doodnormaal meisje dat net van de aarde is afgereisd om haar magische krachten te leren beheersen en zo het luxueuze keizerrijk Meme te beschermen. Om haar magie te leren controleren krijgt ze toverles van een heuse draak. Hier ontmoet ze haar vrienden, de magische bende. Samen spelen ze toverbalspelletjes, lossen ze mysteries op en komen ze oog in oog te staan met gemeneriken zoals Magister die het op de toverkracht van Tara gemunt heeft om over Anderwereld te heersen.

Vanaf 14 januari, elke zondag om 14.30 uur op Disney Channel.

MICKEY MORNINGS

Vul je ochtend met je favoriete series op Disney Junior! Deze keer met 'Mickey Mouse Funhouse', 'Bluey' en 'Alice’s Wonderland Bakkerij'.

Elke maandag t.e.m vrijdagochtend op Disney Junior.

BLUEY

Bluey is een 6-jarige pup met een grenzeloze fantasie die het dagelijkse leven graag in een groot avontuur verandert. Samen met haar zusje Bingo ontdekken ze hun wereld op een speelse en uitdagende manier om zo hun angsten te overwinnen. Ze willen niets liever dan hun ouders - vooral papa - bij hun plezier te betrekken. Ook al denkt papa dat hij de baas is, de meisjes zijn absoluut de baas als aankomt op speeltijd!

Vanaf 2 januari, maandag t.e.m. vrijdag om 7.15 uur op Disney Junior.

T.O.T.S

Pip, Freddy en de andere bezorgvogels moeten de pasgeboren dieren naar hun liefhebbende families vliegen. Van puppy's en kittens tot apen en zelfs babyolifantjes, voor Fred en Perry is er geen belangrijkere taak dan het afleveren van de baby's. Er is voor hen geen enkele baan die leuker is dan deze speciale bezorgingen.

Zaterdag 14 en zondag 15 januari om 17.35 uur op Disney Junior.

WEEKEND AFTERNOONS

Kijk elke namiddag naar de leukste series op Disney Junior!

Elke zaterdag en zondag vanaf 17.30 uur.