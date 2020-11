Cupido lijkt raak te schieten: Damon en Margot gaan op tweede date

Op maandag 30 november schoot Cupido meteen raak bij Damon en zijn date Margot. 574.588 kijkers (live +2) zagen dat het onmiddellijk klikte tussen de twee, goed voor 25,4% (VVA 18-54).

'We hebben toch al een soort van een beginnende relatie. Het is nog pril natuurlijk want vandaag is nog maar de tweede keer dat ik ze zal zien', zegt Damon. Als een eerste date geslaagd is, gaat het liefdesavontuur immers verder maar vanaf dan zonder de hulp van Karen Damen en Ruth Beeckmans. In de tweede aflevering van 'Cupido Ofzo' brengt Damons papa hem richting tweede date: bootje varen op de Leie… en hopelijk een nieuwe kus.

Karen en Ruth zetten de 22-jarige West-Vlaamse Hanne aan het daten. Hanne was 12 jaar toen ze, met haar broertje achterop, met een quad tegen een elektriciteitspaal botste. Haar broer bleef ongedeerd maar Hanne liep een ernstig hersenletsel - Niet Aangeboren Hersenletsel - op. Ondanks een intensieve revalidatie blijft ze tot op heden deels verlamd aan haar linkerkant en gaan haar denken en praten langzamer. Het is Karen en Ruth al snel duidelijk: Hanne is een plantrekker. 'Voor mijn ongeval negen jaar geleden was ik heel zelfstandig. Ik denk niet zoveel meer aan de tijd van mijn ongeval omdat het me ergens ook wel pijn doet om erbij stil te staan dat het vroeger anders was.' Ze mag dan wel zo veel mogelijk haar boontjes doppen, toch wil Hanne graag iemand aan haar zijde. 'Iemand die iets groter is, die goed kan babbelen en die mentaal op dezelfde hoogte zit als ik. Iemand die zich verzorgt. En liefst een stapper, want ik vind het moeilijk om iemand te kussen die in een rolstoel zit.'

Aan Karen en Ruth om die ware te vinden. En ze denken dat de 26-jarige Sven uit Buggenhout wel eens in aanmerking zou kunnen komen. Ook hij heeft een niet aangeboren hersenletsel sinds hij een hersenbloeding kreeg tijdens een operatie. Maar Sven is mobiel, hij rijdt zelfs met de wagen. 'De laatste keer dat ik een vriendin heb gehad, dateert van voor mijn hersenletsel en dat is ondertussen 8 jaar geleden.'

In de eerste aflevering van 'Cupido Ofzo' stelden Karen en Ruth Julia en Maxime aan mekaar voor. Beiden hebben een lichte vorm van autisme en dus is contact leggen met iemand anders voor allebei een moeilijke opdracht. Benieuwd hoe ze het zullen aanpakken op hun avontuurlijke date in de natuur. Een kampvuur met schapenvelletjes en een tafel om aan te koken: alle ingrediënten voor romantiek zijn aanwezig. Nu is het aan de twee om er zelf iets van te maken.

'Cupido Ofzo' is een format van Roses Are Blue, het productiehuis van o.a. 'Code van Coppens', 'Down The Road', 'Het Lichaam van Coppens', 'Durf Te Vragen' en 'Dossier X'.

De afleveringen van 'Cupido Ofzo' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Cupido Ofzo', maandag 30 november om 20.40 uur bij VTM.