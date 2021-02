Corona slaat toe in 'Bye Bye Belgium': 'Iedereen wordt zot!'

Na een moeilijk afscheid van haar schoonheidssalon in België keert Marianne definitief terug naar Spanje. Haar man André werkte al die tijd alleen aan zijn sterrenwacht op hun domein in Murcia en kan niet wachten tot ze terug is.

In het dorpje Les-Eyzies-De-Tayac nemen Jan en Ruud het overgenomen hotel le Cro-Magnon grondig onder handen. Ze testen de keuken en krijgen schoonmaakhulp van de ouders van Ruud.

De plannen van het reiscafé van Lotte en Rachid in Marrakech moeten even wijken voor de geboorte van hun eerste kindje in België.

Ruud en Jan hebben nog maar net hun hotel in Frankrijk gekocht en corona ligt al op de loer. Dus ook annuleringen komen binnen in de mailbox.

'Bye Bye Belgium', woensdag 17 februari om 21.25 uur op Play4 en Goplay.be.