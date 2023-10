Club Brugge, KRC Genk en KAA Gent op zoek naar eerste overwinning in de Conference League

Op Play zijn nu donderdag alle ogen gericht op speeldag 2 in de Conference League: je zit er goed voor de live wedstrijden van Club Brugge, KRC Genk en KAA Gent.

Club Brugge trekt richting de poolcirkel voor het duel met Bodo Glimt. Een overwinning in het Hoge Noorden is welkom na het gelijkspel op de openingsspeeldag tegen Besiktas.

Bodo Glimt – Club Brugge, vanaf 18.20 uur live op Play5 in onze studio met Gilles De Coster, Olivier Deschacht en Eric Van Meir. Het wedstrijdcommentaar is van Bart Raes en Geert De Vlieger.

KAA Gent ontvangt in eigen huis Maccabi Tel Aviv. De Israëli’s leiden de groep na hun zege tegen Breidablik, dus voor de Buffalo’s is het cruciaal de drie punten thuis te houden. KAA Gent – Maccabi Tel Aviv, vanaf 18.40 uur live op Play Sports 1. Het wedstrijdcommentaar is van Jelle Tack.

KRC Genk zag in de allerlaatste minuut een zege tegen Fiorentina stranden op de paal. Nu volgt een trip naar het Servische Cukaricki, een debutant op het Europese toneel. Cukaricki – KRC Genk, vanaf 20.50 uur live op Play Sports 1 in onze studio met Gilles De Coster, Olivier Deschacht en Eric Van Meir. Het wedstrijdcommentaar is van Bram Lambert.

Daarnaast volgen we de topspitsen Romelu Lukaku bij AS Roma en Pierre-Emerick Aubameyang bij Olympique Marseille, allebei actief in de Europa League. Marseille - Brighton vanaf 18.40 uur en Roma - Servette vanaf 20.55 uur, beide matchen live op Play Sports 2.

De belangrijkste momenten uit alle andere wedstrijden worden nog eens samengevat in een Europa en Conference League-magazine. Afspraak hiervoor om 23.10 uur op Play Sports 1.

Donderdag 5 oktober

Play5, 18.20 uur Studio LIVE: Conference League, Bodo Glimt - Club Brugge

Play Sports 1, 18.40 uur LIVE: Conference League, KAA Gent - Maccabi Tel Aviv

Play Sports 2, 18.40 uur LIVE: Europa League, Marseille - Brighton

Play Sports 1, 20.50 uur Studio LIVE: Conference League, Cukaricki - KRC Genk

Play Sports 2, 20.55 uur LIVE: Europa League, AS Roma - Servette Genève

Play Sports 1, 23.10 uur LIVE: Europa & Conference League Highlights

Vrijdag 6 oktober

GO Play: Europa & Conference League Highlights