Chrissy of Lisanne? Welke vrouw mag melkveeboer Martijn vergezellen op romantische trip?

Op zondag 12 mei staan alweer twee keuzemomenten op het menu in een nieuwe aflevering van 'Boer zkt Vrouw'. Eerst beslist de 35-jarige melkveeboer Martijn (35) welke vrouw hem mag vergezellen op romantische trip, en daarna moet Michiel (27) één van zijn drie logées huiswaarts sturen.

Moet er nog gezegd dat er opnieuw tranen zullen vloeien?

Voor hun laatste dag in Bree, op het erf van knuffelbeer, helpen Chrissy en Lisanne mee een kalfje ter wereld brengen. Dat blijkt echter nog niet het meest zenuwslopende moment van de dag te zijn: straks beslist Martijn immers met wie hij mogelijks een toekomst ziet. De sympathieke melkveeboer liet echter het achterste van zijn tong nog niet zien, tot grote frustratie van de vrouwen. Dina Tersago komt dan ook niets te vroeg aan op de boerderij: Lisanne en Chrissy hebben nood aan duidelijkheid.

Ook Martijn is blij met het bezoek van de presentatrice want tegen haar kan hij het eindelijk kwijt: voor één iemand heeft hij gevoelens. Wordt het de Nederlandse boerendochter Lisanne, of Chrissy, een claims handler bij een verzekeringsmaatschappij, wanneer ze geen koetjes helpt te kalven.

Ook de sympathieke spring-in-'t-veld Michiel (27) moet afscheid nemen van één van zijn dames, maar niet nadat Rune, Kato en Anouchka eerst hun voetjes onder tafel mogen schuiven voor het verjaardagsontbijt van Michiels mama Fabienne.

In Oeselgem heeft vlasser Bert (28) zijn dates Melissa uit Brugge en Eva uit Harelbeke uitgenodigd om enkele dagen te komen logeren op zijn boerderij. Beide dames hebben lang bruin haar, zijn 27 jaar én kleuterjuf. Bert lijkt een type te hebben. Brengt het weekend een vleugje vlinders? En wat vinden zijn zus en schoonbroer van de meisjes? Een typisch West-Vlaams 'aperitieftje' maakt de tongen los.

'Boer zkt Vrouw', zondag 12 mei om 19.55 uur bij VTM.