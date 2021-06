Cath Luyten keert terug naar 'Man Bijt Hond'-duo Kris en Yves

Foto: Eén - © VRT 2021

In de nieuwe reeks van 'Buurman, Wat Doet U Nu?' gaat Cath Luyten op bezoek bij unieke Vlaamse persoonlijkheden om te koesteren in ons collectieve geheugen. In deze aflevering gaat ze op visite bij Kris en Yves.

Kris en Yves vormen samen misschien wel het olijkste duo uit de Vlaamse tv-geschiedenis. Voor 'Man Bijt Hond' trokken ze tussen 2001 en 2006 als vliegende reporters van bekende deur tot bekende deur. Zelden kregen ze er eentje op de neus, ook al vroegen ze onbeschroomd raak. Bijna twintig jaar later zijn ze nog altijd even ongeremd en curieus.

Misschien iets minder onbezorgd. Kris woont opnieuw zelfstandig thuis en neemt de zorg voor zijn zieke vader op zich. Yves verloor onverwacht zijn zus bij wie hij zou gaan inwonen. Hij verblijft nu voltijds in zorgcentrum Rozemarijn, waar kameraad Kris aansluit voor de dagactiviteiten. Cath ontmoet twee heren die op hun manier stevig geworteld staan in de grote thema’s van het leven, waar ze tegelijkertijd zelf de relativerende kwinkslag van zijn. 'Buurman, Wat Doet U Nu?', woensdag 2 juni om 20.35 uur op Eén.