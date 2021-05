Cath Luyten gaat op visite bij Petra De Sutter

Cath mag als eerste tv-maker twee dagen meelopen in het kielzog van Petra De Sutter. Jarenlang leefde ze als vrouw in een mannenlichaam. Vluchtend van deze worsteling bouwde ze een indrukwekkende academische carrière uit als fertiliteitsexperte met wereldfaam.

Vandaag gebruikt ze alle energie die ze vroeger stak in de zoektocht naar haar identiteit als kracht om anderen te helpen en te inspireren in de politiek, om als minister iets terug te doen voor de maatschappij. Als bevoorrechte getuige volgt Cath de minister tijdens een drukke dag, waarop ze openhartige gesprekken niet ontwijkt. Van haar voormalige habitat in het UZ Gent tot een bevlogen tussenkomst in het parlement. Van een crisisoverleg met premier De Croo tot thuis in Horebeke, haar veilige haven van een opgeknapte hoeve middenin de natuur. Waar het rustig thuiskomen is bij de beestjes en partner Claire, de sterke vrouw achter Petra die zich voor het eerst laat zien.

'Buurman, Wat Doet U Nu?', woensdag 26 mei om 20.35 uur op Eén.