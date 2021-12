Cartoon Network en Boomerang zetten 2022 goed in met deze nieuwe programma's!

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in de gloednieuwe serie 'Looney Tunes Cartoons'.

Zie al je favoriete personages terug op tv, zoals Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Porky Pig, Yosemite Sam en de hele Looney Tunes familie. Vriend of vijand, de ondeugende Looney Tunes bezorgen je veel kijkplezier met hun bekende humor en charme.

Kijk vanaf 10 januari naar 'Looney Tunes Cartoons', iedere dag om 16.35 uur, alleen bij Cartoon Network!

Nieuwe afleveringen van 'Adventure Time: Distant Lands Wizard City'!

Special op zondag 23 januari om 10.40 uur

Binnenkort is er de lancering van de gloednieuwe 'Wizard City', waarin we Peppermint Butler volgen. Hij begint bij het begin, net als iedere andere onervaren 'Wizard School'-student. Er vinden mysterieuze gebeurtenissen plaats op de campus die wantrouwen wekken bij Pep, en zijn bewogen verleden. Kan hij de mystieke kunsten op tijd onder de knie krijgen?

De special is te zien op zondag 23 januari om 10.40 uur, alleen bij Cartoon Network!

'Winter met Gumball'!

Vanaf 1 januari, iedere dag om 6.00

Gumball en zijn vrienden kijken uit naar een geweldige winter met jou. Kijk al je favoriete afleveringen van 'De Wonderlijke Wereld van Gumball' tijdens de speciale winterthema-programmering!

Kruip lekker in de zetel met een dekentje en een tas warme chocomelk en geniet van de avonturen van Gumball en zijn vrienden, vanaf 1 januari, iedere dag vanaf 6.00 uur, alleen bij Cartoon Network!

'Ninja Express!'

Vanaf 17 januari, iedere dag om 18.00 uur

Stel je een bezorgdienst voor die alles, overal en altijd bezorgt. Een bezorgdienst waarvoor tijd en ruimte geen probleem zijn. En om het helemaal af te maken, stel je voor dat het wordt gerund door drie kleine ninja's met ONGELOFELIJKE KRACHTEN!

Kijk vanaf 17 januari naar 'Ninja Express', iedere dag om 18.00 uur, alleen bij Boomerang!

'Tom & Jerry's Verjaardagsfeestje'!

Vanaf 17 januari, iedere dag om 16.00 uur

Het is de verjaardag van Tom & Jerry in februari en dat vieren we met dagelijks 2 uur Tom & Jerry. Lach je een breuk met de vele knettergekke avonturen van het bekende kat en muis duo. Boomerang zendt de 'Tom en Jerry Show' uit, 'Tom en Jerry in New York' en in het weekend zijn er films.

Vanaf 17 januari, iedere dag om 16.00 uur.