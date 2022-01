Canvas presenteert de tweede reeks van 'Therapie'

Steeds meer mensen krijgen te maken met psychische problemen. De cijfers waren al hoog maar de coronacrisis heeft alleen maar voor een toename gezorgd van angst- en depressieklachten, ook bij jongeren. Dat maakt de nood aan therapie prangender dan ooit.

Het tweede seizoen van 'Therapie' biedt opnieuw een discrete inkijk in de therapieruimte van een aantal therapeuten. We volgen de verhalen van de cliënten, de vaak herkenbare, maar soms ook ongewone problemen waar ze mee worstelen en de inzichten die ze krijgen tijdens de therapie.

Daarnaast bevat deze tweede reeks ook getuigenissen van bekende Vlamingen die in therapie gingen, en delen de therapeuten hun inzichten.

De eerste reeks 'Therapie' werd uitgezonden in 2019. Ze behaalde zilver op het New York Film Festival en op het Word Media Festival, en werd genomineerd voor de Ha van Humo en de Diversiteitstrofee van de VRT.

Bekende Vlamingen getuigen

De grootste vernieuwing in de reeks zijn de getuigenissen van bekende Vlamingen. Zij vertellen over hun ervaring met therapie en hoe die hen geholpen heeft. Sven Mary, Evy Gruyaert, Kevin Janssens, Dina Tersago, Maaike Cafmeyer, Lieven Scheire, Linde Merckpoel en Bart Schols praten openhartig over hun therapie. Ze worstelen vaak met dezelfde problemen als de cliënten en geven zo een gezicht aan de mensen in het programma die nooit in beeld komen.

'Ik ben in therapie gegaan omdat ik vastzat in een verlammende angst. En ik weet nog dat ik mij heel gegeneerd voelde. Het voelde als een falen, maar ik geraakte er zelf niet uit. Dan moest ik naar een gebouw van het UZ in Gent. Daar stond op ‘psychiatrie’. En dan dacht ik: 'oh nee, nu ben ik een psychiatrisch patiënt. Ik ben een zot'. - Evy Gruyaert

De therapeuten

Een aantal therapeuten uit het vorige seizoen maken opnieuw hun opwachting: psycholoog Jaak Beckers, jongerenpsycholoog Sarah Bal, kinderpsycholoog Gert De Kinder en Hadi Waelkens, psycholoog en seksuoloog.

Daarnaast zijn er ook drie nieuwe therapeuten: Roland Sinnaeve is psycholoog in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Catherine Barbez werkt als psycholoog onder meer met traumapatiënten en psycholoog Willy Cole krijgt vooral koppels met relatieproblemen over de vloer.

'Ik denk dat ongelukkig zijn hoort bij het leven. Het leven is niet alleen geluk, het wisselt af met ongeluk. Dus je moet niet leren dat je niet verdrietig mag zijn. Het mag.' - Sarah Bal

'Veel mensen denken: ‘Als mijn partner vreemd gaat is de relatie voorbij’, maar dat is niet altijd zo. Het is niet altijd gedaan. Soms wordt een relatie zelfs nog beter na bedrog. Maar het is wel één van de moeilijkste dingen om te herstellen.' - Willy Cole

Uit het leven gegrepen

De formule van de reeks blijft ongewijzigd: de therapeuten registreren de gesprekken met behulp van onbemande camera’s die ze zelf bedienen. Om privacy-redenen komen de cliënten nooit in beeld. Hun stem wordt achteraf opnieuw ingesproken en persoonlijke details worden gewijzigd. Zo zijn ze nooit herkenbaar en kunnen ze vrijuit praten over de moeilijke dingen die hen bezighouden. In elke aflevering volgen we de afgeronde verhalen van drie verschillende cliënten, aangevuld met de getuigenis van een bekende Vlaming.

De verhalen in 'Therapie' zijn zo verscheiden als het leven zelf. Een koppel komt in therapie na het overspel van één van beide partners. Een jong meisje heeft het moeilijk met de scheiding van haar ouders. Een vrouw wil haar alcoholverslaving onder controle krijgen. Een man heeft zelfmoordgedachten en zoekt hulp. Een spoedarts krijgt zijn smetvrees niet onder controle en ziet bij zijn tienerdochter dezelfde symptomen beginnen. Een vrouw vraagt zich af of ze wel met de juiste man getrouwd is.

Cliënt: 'Het meest frustrerende is dat ik niet meer mezelf kan zijn in mijn relatie.'

Therapeut Jaak Beckers: 'Maar je kan natuurlijk wel jezelf zijn.'

Cliënt: 'Ja maar dan komt het niet goed.'

Therapeut: 'Misschien. Misschien komt het dan pas goed. Geen enkele relatie is het waard dat je niet jezelf kan zijn.'

De verhalen van de cliënten en de getuigenissen van de bekende Vlamingen raken aan dezelfde universele thema’s van liefde, angst, rouw, eenzaamheid en geluk.

Aflevering 1

Er komt een koppel in therapie dat elkaar naar eigen zeggen ‘beu’ is. Een vrouw heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis en kampt met een alcoholverslaving. Ze hoopt die met behulp van therapie onder controle te krijgen. Sven Mary vertelt openhartig over de relatie met zijn vader en de therapie die hem geholpen heeft.

Aflevering 2

Er komt een man in therapie die bedrogen werd door zijn vrouw. Hoe kunnen ze dit als koppel overleven? Een jong meisje durft niet alleen te slapen op haar kamer. En een andere therapeut krijgt een moeder en haar dochter over de vloer. Het meisje zit niet goed in haar vel en haar moeder weet zich geen raad meer. Evy Gruyaert vertelt openhartig hoe ze in therapie ging om haar angst onder controle te krijgen.

Aflevering 3

Een vrouw komt in therapie omdat ze moeite heeft om het kind van haar nieuwe vriend te aanvaarden. Een man werd verlaten door zijn vrouw en weet niet hoe hij verder moet. Een derde cliënt komt bij de psycholoog omdat hij pedofiele verlangens heeft maar geen feiten wil plegen. En Kevin Janssens vertelt hoe hij in therapie ging om de moeilijke relatie met zijn biologische vader te verwerken.

Aflevering 4

Een jonge vrouw komt in therapie. Ze durft niet meer met de auto te rijden nadat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Een vrouw stelt haar werk in vraag na een tragische gebeurtenis in haar leven. En een jongen komt in therapie omdat het moeilijk loopt thuis. Dina Tersago vertelt hoe ze als tiener in therapie ging omdat ze last had van dwangmatige handelingen.

Aflevering 5

Een spoedarts komt in therapie omdat smetvrees zijn leven domineert. Op de afdeling oncologie heeft een twintiger net slecht nieuws gekregen. Hij denkt aan euthanasie en wil hier graag over praten. Een jonge vrouw lijdt erg onder de vechtscheiding van haar ouders. Hoe kan ze hier beter mee omgaan? En Maaike Cafmeyer vertelt hoe therapie haar geholpen heeft tijdens een moeilijke periode.

Aflevering 6

Er komt een koppel in therapie omdat hun seksleven in het slop zit. De jongeman die palliatief ziek is komt deze week opnieuw in therapie. Heeft het leven hem nog iets te bieden? Een jong meisje is in therapie omdat ze veel last heeft van angsten maar wil vandaag raad over een heel andere kwestie: ze is verliefd. En Lieven Scheire vertelt hoe hij met behulp van therapie zijn fobie onder controle kreeg.

Aflevering 7

Er komt een vrouw in therapie die al jaren het gevoel heeft dat ze zichzelf niet kan zijn. Een jong meisje voelt zich slecht in haar vel en hoopt dat therapie haar kan helpen. Een vrouw snijdt zichzelf en schaamt zich hier erg over. Ze hoopt dat therapie kan helpen om ermee te stoppen. En Linde Merckpoel vertelt hoe therapie haar door een moeilijke periode hielp.

Aflevering 8

Er komt een koppel in therapie waarvan de man een affaire had. Ze hopen dit samen te overwinnen want ze hebben twee kinderen. Een jong meisje mist haar vader nadat haar ouders gescheiden zijn. Een man komt in therapie omdat hij steeds meer suïcidegedachten heeft. En Bart Schols vertelt openhartig over de zelfmoord van zijn moeder en hoe therapie hem door een gitzwarte periode hielp.

Productie: Tatjana Wallays / Eindredactie: Annelies De Ceulaer

'Therapie' is een productie van Panenka voor Canvas.

'Therapie', vanaf dinsdag 11 januari om 21.20 uur op Canvas en VRT NU.