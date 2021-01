Canvas presenteert de tweede editie van 'De Canvas Popnacht'

Foto: Canvas - © VRT 2020

De eerste editie van 'De Canvas Popnacht' op vrijdag 3 januari 2020 was een waagstuk. Drie uur lang filmpjes en verhalen over muziek: het had overdaad kunnen zijn. Maar wie keek, is blijven kijken en de waardering was hoog. Daarom: wordt vervolgd.

De tweede editie gaat verder op hetzelfde elan. Gastheer Tomas De Soete en zijn levende naslagwerken Jan Delvaux en Jimmy Dewit brengen straffe muzikale verhalen die altijd een link blijken te hebben met ons land. Niet al te ernstig en liefst zo verrassend mogelijk.

Op het menu staan onder meer reportages, filmpjes en praatgasten van uiteenlopende leeftijden en muzikale smaken. Allemaal samen goed voor 150 minuten knetterende televisie.

'De Canvas Popnacht' wordt live uitgezonden vanuit het STUKcafé in Leuven. Maar wegens corona helaas zonder een levend publiek.

De gasten

Thomas, Jan en Jimmy ontvangen Hilko Nackaerts (gitaarbouwer) , Claire Van Herck (assistant tourmanager van Foo Fighters), Bart Peeters (die over zijn wonderjaren komt praten), The Matiny’s (de eerste Vlaamse meidengroep), Eefje de Visser (de naam van het jaar), Donald Froyen (de slechtste gitarist van Vlaanderen), Goose (over de tiende verjaardag van hun danshit ‘Synrise’) en DHT (over hun bij ons weinig bekende tophit die ooit de Amerikaanse Top 10 haalde).

Hilko Nackaerts: de gitaarsoigneur van Nile Rogers

Hilko Nackaerts uit Boutersem is fabrikant van bekroonde BBQ-sauzen. Maar hij is in de eerste plaats gitaarbouwer en -verzorger (geweest) van/voor Ruben Block (Triggerfinger), Charlie Burchill (Simple Minds) en Roger Daltrey (The Who). Muzikant, componist en producer Nile Rodgers (onder meer bekend van de band Chic) is zijn vriend.

Claire Van Herck: de 'tour mom' van Foo Fighters

Claire Van Herck uit Herselt is assistant tourmanager van Foo Fighters. In de jaren 90 verhuisde ze voor de liefde van de Zuiderkempen naar Los Angeles. Een miraculeus voorval brengt haar dichter bij Dave Grohl van Foo Fighters, die vraagt of ze niet voor hem wil werken. Dat doet ze ondertussen al meer dan tien jaar. Een exclusief en nooit eerder verteld verhaal.

De wonderjaren van Bart Peeters

Bart Peeters uit Boechout is in de jaren '80 de Nonkel Pop van de openbare omroep. De programma's 'Pop-Elektron' en 'Villa Tempo' worden wekelijkse afspraken voor al wie in popmuziek is geïnteresseerd. De sterren van het moment vinden gemakkelijk de weg naar de Reyerslaan. De wonderjaren van Bart Peeters met beelden van Culture Club, The Jesus and Mary Chain, Red Hot Chili Peppers en U2.

The Matiny’s: de eerste meidengroep

Maria en Tiny Hendrickx uit Balen vormen in het begin van de jaren '60 The Matiny’s. De twee gitaar spelende zussen willen rocken. Ze zingen tot ze in 1964 trouwen en noodgedwongen moeten stoppen. Het blijft knagen. Maar de genen doen hun werk. De zoon van Maria is een van de beste gitaristen van het land. Al komt hij pas laat te weten dat zijn moeder ooit elektrische gitaar heeft gespeeld.

Eefje de Visser: de naam van het jaar

2020 was voor Eefje de Visser uit Gent zoals de titel van haar jongste album: 'Bitterzoet'. Ze is nauwelijks de deur uit geweest. En toch heeft ze zowat alle prijzen gewonnen. Over hoe het is om in je woonkamer een plaat en een concertfilm te maken. En over België en Holland en zo.

Donald Froyen: de slechtste gitarist van Vlaanderen

Genkenaar Donald Froyen wint in 1993 een van de meest bijzondere muziekwedstrijden ooit. Hij krijgt namelijk de titel 'slechtste gitarist van Vlaanderen'. Het concours kwam overwaaien uit de Verenigde Staten en werd daar opgestart door Armand Schaubroeck. Inderdaad: de zoon van een Belgische immigrant.

Goose: de verjaardag van 'Synrise'

'Synrise' van Goose behoort tot het kransje van grootste Belgische danshits aller tijden. Het nummer is dit jaar 10 geworden en heeft een interessante levensloop. Ook niet mis: Goose won recent een architectuurprijs in Kortrijk, dé muziekstad van het moment. Het is een bekroning voor de prachtige architectuur van hun Safari Studios.

DHT feat. Edmee: hot in de Billboard Hot 100

Slechts vier Belgische namen hebben ooit de Amerikaanse Top 10 gehaald. Gotye even buiten beschouwing gelaten. Het zijn Soeur Sourire, Technotronic, Chakachas en… DHT feat. Edmee. De band scoort in 2005 een grote hit met 'Listen to your heart', een cover van het Zweedse Roxette. Zangeres Edmée Daenen uit Kortrijk is dan net meerderjarig. Een verhaal over Backstreet Boys, Rihanna, zware tegenslag en een diploma.

De reportages

Chuki Beats

Beatmaker is een beroep van de toekomst. Chuki Beats uit Lokeren verdient de kost met ritmepatronen te maken voor hiphopartiesten. Van bij ons en ook van ver over de grenzen. Vorig jaar was hij goed voor meer dan 10 miljoen streams uit 92 landen. En hij is nog maar pas begonnen.

Luxemburg Calling

Luxemburg heeft vijf keer het Eurovisiesongfestival en drie keer de Ronde van Frankrijk gewonnen. En toch is er na 60 jaar popmuziek nog geen hit die naam waardig van bij onze kleinste buren gekomen. Een veldonderzoek.

Ode aan een cultheld

Belgische punk uit de jaren 70 en 80 geniet vaak wereldfaam. Groepen als The Kids, P.I.G.Z. en Capital Scum vinden weerklank tot ver over de oceaan. Zo ook Zyklome A, de groep van Markus Verbeeck uit Bonheiden. ‘Made in Belgium’, hun enige album uit 1984, is zeer gezocht vandaag. De band heeft in 2016 plannen voor een reünietournee. De belangstelling is groot maar Markus moet verstek laten gaan wegens gezondheidsproblemen. In 2018 beslist hij na een langdurige en pijnlijke ziekte uit het leven te stappen. Zijn familie houdt zijn herinnering warm. Een ode aan een cultheld.

Lous and the Yakuza

Zelden had ons land een zangeres met meer internationale flair dan Marie-Pierra Kakoma (24), aka Lous and the Yakuza. Niet zo lang geleden sliep Kakoma nog als dakloze op straat, maar nu worden de nummers die ze toen schreef, miljoenen keren gestreamd. Intussen zag ze haar gezicht op een billboard op Times Square belanden, deelde Madonna een filmpje waarop haar dochters zich uitleven op haar muziek en mocht ze als eerste Belg ooit optreden in de talkshow van Jimmy Fallon. Hoe kijkt ze terug op dit uitzonderlijke jaar?

Black Box Relevalations

De Canvas Popnacht nodigt drie mensen uit om in Cinema Nova in Brussel op een groot scherm te kijken naar beelden waarin zij een rol of een hand hebben gehad. In de ‘black box’ van de cinema blikken zij terug op die ervaring.

De muze van Freddie Mercury

Freddie Mercury gaat in 1984 in Londen kijken naar een theaterstuk van Jan Fabre. Hij engageert actrice Els Deceuckelier daar en dan voor de clip van zijn eerste solosingle.

Smells like…

Jan Van den Brande is in de zomer van 1991 met een paar vrienden op reis in de Verenigde Staten. Ze zien een affiche van een van hun favoriete bands, die figuranten zoekt om mee te spelen in een videoclip. ‘Smells like teen spirit’ heet het nummer.

Hoe wij Nederland het Songfestival hielpen winnen

Nederland presteert de jongste jaren erg goed op het Eurovisiesongfestival. The Common Linnets worden tweede in 2014. En in 2019 is er winst voor Duncan Lawrence. Met dank aan de Vlaamse regisseur Hans Pannecoucke die telkens de act meticuleus in elkaar zet.

Tussendoor

Tussen al die reportages, filmpjes en gesprekken door vertellen de presentatoren Jan Delvaux, Jimmy De Wit en Tomas De Soete stand-upgewijs ook nog een paar andere mooie pop-verhalen.

The Beatles & De Belgen

Paul McCartney heeft een nieuw album uit en John Lennon is 40 jaar dood. The Beatles zijn actueel en zullen dat ongetwijfeld nog heel lang blijven. Hebben wij Belgen eigenlijk ooit iets kunnen betekenen voor de grootste popgroep op aarde? Het antwoord is ja. Jan Delvaux en Jimmy Dewit brengen vijf kortverhalen over de relatie tussen The Beatles en de Belgen.

Het was een kutjaar maar we hebben toch ook kunnen lachen

Tomas De Soete nam de vracht muziekfilmpjes door die in dit bizarre jaar is uitgestort en haalt er de fraaiste exemplaren uit. Met gepaste duiding.

De Soete, Delvaux en Dewit

Tomas De Soete werkt al sinds 1999 bij de VRT. Bij Studio Brussel presenteerde hij tal van programma’s, onder meer drie jaar de vooravond en vier jaar de ochtendshow. Daarnaast was hij zes jaar lang een van de gezichten van Music for Life in het Glazen Huis. Tussendoor maakte hij voor Canvas het reismagazine 'Weg met De Soete'. Later presenteerde hij samen met Freek Braeckman de dagelijkse live-talkshow 'Café Corsari' op Eén (2012-2015). Hij schitterde ook als ontspoord alter ego van zichzelf in de Canvas-reeks 'Fiskepark', meteen ook de titel van een programma op Radio 1. Eerder dit najaar keerde hij tijdelijk terug naar Studio Brussel om in te springen voor enkele collega's in coronaquarantaine.

Jan Delvaux is de auteur van Belpop. De Eerste Vijftig Jaar (2011), Rock Werchter. Sinds 1975 (2014) en Belpop Bonanza (2017). Hij vertelt al enkele jaren markante Belgenverhalen op Radio 1 en was de externe harde schijf van 'Belpop' (Canvas). Volgens Bart Peeters weet hij meer over Belpop dan Wikipedia.

Jimmy Dewit alias DJ Bobby Ewing draait en maakt muziek. Na honderden feestjes, festivals en radioshows heeft hij als DJ een meestergraad behaald. Daarnaast schrijft hij muziek voor televisiereeksen als Callboys. En om de mensen te laten dansen (ex-Shameboy).

Onder de noemer Belpop Bonanza maken Delvaux en Dewit al sinds 2013 theatershows over de geschiedenis van de Belgische muziek.

'De Canvas Popnacht – Editie II', zaterdag 2 januari van 22.10 tot 00.40 uur op Canvas en via VRT NU. Herhaling op zondag 3 januari om 17.30 u.