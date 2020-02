'Buren': week 8 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 17 februari 2020 - aflevering 7945

Het personeel van Lassiters zet zijn beste beentje voor om indruk te maken op een steenrijke hotelgast. Leo draagt Chleo dan ook op om zich professioneel te gedragen. De vrienden en familie van Piper zetten alles op alles om Cassius op het spoor te komen, voor hij samen met haar het land kan ontvluchten. Paul werpt zich op als steun en toeverlaat voor Terese en dat is niet naar de zin van een jaloerse Leo.

Dinsdag 18 februari 2020 - aflevering 7946

Piper confronteert Cassius met wat ze weet. Hij bezwijkt onder de druk en bekent haar alles, ook dat Tyler door zijn daden onschuldig in de gevangenis zit. Hoe zal Piper reageren? Ned en Bea zitten Cassius op de hielen, maar dan wordt de herinnering aan wat Finn haar heeft aangedaan Bea plots te veel. Ondertussen doet Leo zijn uiterste best om Terese te kalmeren. Chloe wijst een afspraakje met Pierce af, maar dat is buiten de gewiekste zakenman gerekend.

Woensdag 19 februari 2020 - aflevering 7947

Wanneer Cassius weigert mee te werken met de politie, slaat de wanhoop toe bij Piper en de Brennans. Kunnen ze Cassius alsnog overtuigen om de moord op Hamish te bekennen? Dat zou de vrijlating van Tyler betekenen. Maar is Piper daar wel klaar voor? Mishti komt te weten waarom Pavan haar heeft laten zitten. En tot haar grote woede blijkt Dipi daar voor iets tussen te zitten.

Donderdag 20 februari 2020 - aflevering 7948

Gary zit tot over zijn oren in de schulden en stort zijn hart uit bij Amy. Ondertussen begint Xanthe aan zichzelf te twijfelen en biedt ze Gary een mogelijke uitweg uit zijn financiële zorgen. Op aanraden van Paul gaat Dipi tot het uiterste om haar onschuld te bewijzen aan Mishti. Maar is dat wel een goed idee? De onthullingen over Cassius zetten Paul aan het denken: hij wil niet dat zijn dochter hetzelfde overkomt als Piper en besluit uit te zoeken of dokter Rob wel zo perfect is als hij lijkt.

Vrijdag 21 februari 2020 - aflevering 7949

Chloe geniet van een heerlijk avondje uit met de charismatische Pierce. Maar dan doet hij haar een aanbod dat alles op de helling zet. Amy staat versteld van Robs voorstel en wil de boot nog even afhouden, maar dat is buiten Paul gerekend. Susan ziet dat Karl zijn zus mist en moedigt hem aan om haar en de rest van zijn familie te gaan bezoeken in Boston.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.