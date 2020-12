'Buren': week 50 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 7 december 2020 - aflevering 8127

De komst van Heather is een doorn in het oog van Andrea en ze zal alles uit de kast moeten halen om haar koest te houden. Maar ondertussen slaagt ze er wel in om via Willow weer in Toadies leven te infiltreren. Shaun gaat de confrontatie aan met Mark, maar geeft hem en Elly ook de ruimte om hun geschillen bij te leggen. Is er dan toch nog hoop voor deze twee gebroken harten?

Dinsdag 8 december 2020 - aflevering 8128

Andrea doet er alles aan om een job te versieren in Lassiters, maar kan ze Terese overtuigen? Ze lijkt alles onder controle te hebben, maar Ian wordt steeds veeleisender en ook Heather is moeilijk in bedwang te houden. Elly koestert steeds meer hoop dat Mark hun huwelijk nog een kans wil geven, maar haar familie probeert haar verwachtingen te temperen.

Woensdag 9 december 2020 - aflevering 8129

Sheila en Dipi vertrouwen Andrea voor geen haar, maar worden op de vingers getikt door Toadie. Ondanks de vooruitgang die ze maakt in haar plannen om Toadie weer voor zich te winnen, blijft ze gehinderd worden door Ian. Net wanneer Paul lijkt te overwegen om Terese nog een kans te geven, gooit Sheila nog wat olie op het vuur. En Roxy komt terecht in een neerwaartse spiraal die eindigt in Karls tram...

Donderdag 10 december 2020 - aflevering 8130

Paul is gekwetst door de nieuwste onthullingen over Terese en Vance, en Roxy is niet van plan om haar wraakactie te staken. Terese ziet maar één manier om Paul te bewijzen dat hij de enige is voor haar. Andrea slaagt erin Toadie wijs te maken dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over Ian en krijgt hem zover om met haar mee te gaan naar een hypnose-sessie. Maar opnieuw dreigt Heather roet in het eten te gooien.

Vrijdag 11 december 2020 - aflevering 8131

Terese zit in zak en as na de afwijzing van Paul en reageert haar frustraties af op Roxy, die meer dan ooit vastbesloten is om Vance op te sporen. En daarvoor schakelt ze de hulp in van Paul. Chloe houdt Ebony scherp in de gaten en wil haar zo snel mogelijk betrappen op gesjoemel, maar Mark raadt haar aan om het rustig aan te pakken. Kyle en Gary doen allebei hun uiterste best om indruk te maken op Amy, maar dat loopt al snel uit de hand.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

