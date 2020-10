'Buren': week 41 (2020) - PREVIEW

Vier keer 'Buren' op Eén deze week. Dat is lang geleden. Benieuwd naar wat er gaat gebeuren? Lees onze preview, dan ben je helemaal mee!

Maandag 5 oktober 2020 - aflevering 8087

Slaagt Shaun erin om Elly haar verklaring te laten veranderen? En wat betekent dat voor het vonnis van Finn? De Kennedy's komen alvast voor een aartsmoeilijke keuze te staan die ook gevolgen zal hebben voor de relatie van Ned en Bea. Sheila confronteert Kyle met de brief van Georgia. Hij smeekt haar om niks te zeggen aan Gary, maar om haar te overtuigen zal hij nog een stapje verder moeten gaan. En dat ten koste van de gevoelens van Chloe.

Dinsdag 6 oktober 2020 - aflevering 8088

De buren zijn niet opgezet met de beslissing van de Kennedy's om Finn in huis te nemen. Het is vooral een zware dobber voor Ned, die met lede ogen aanziet hoe zijn vriendin een huis moet delen met haar kwaadaardige ex. Elly moet de gevolgen dragen van haar egoïstische beslissing, en dat gaat ten koste van haar gezondheid. Toadie keert terug uit de Verenigde Staten en wordt meteen geconfronteerd met een aantal pijnlijke zaken.

Woensdag 7 oktober 2020 - geen uitzending

Wielrennen: Brabantse Pijl

Donderdag 8 oktober 2020 - aflevering 8089

Ned vreest dat Finn een wig zal drijven tussen hem en Bea, maar Bea verzekert hem dat dat niet zal gebeuren. Wat ze niet weet, is dat Finn effectief gevoelens voor haar heeft. Een goedbedoelde poging van Finn om de buren voor zich te winnen, heeft mogelijk desastreuze gevolgen. David geeft zijn carrière een verrassende wending. Toadie neemt in een vlaag van woede een irrationele beslissing. Kan Susan hem op andere gedachten brengen?

Vrijdag 9 oktober 2020 - aflevering 8090

De Kennedy's proberen iedereen in allerijl te waarschuwen voor de scheermesjes in het fruit, maar voor sommige buren is het te laat. Uiteraard wordt Finn met de vinger gewezen, maar de Kennedy's zijn vastberaden om het tegendeel te bewijzen. Terese laat Paul beloven dat hij zich zal gedragen op het verlovingsfeest van Gary en Amy, maar ze weet niet dat hij ondertussen een wansmakelijke deal probeert te sluiten met Chloe.

'Neighbours', maandag 28 september om 16.50 uur op Eén.