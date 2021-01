'Buren': week 4 (2021) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 25 januari 2021 - aflevering 8156

Na de getuigenis van Roxy heeft Mark geen andere keuze dan Gary te arresteren voor de aanval op Paul, maar Gary's familie legt zich hier niet zomaar bij neer. Kyle en Amy zetten hun gevoelens even aan de kant om er te zijn voor Gary. Terese is Roxy dankbaar voor het redden van Pauls leven, maar is dat wel terecht? Elly en Chloe doen een poging om hun vriendschap te herstellen en dat lijkt te lukken, tot Elly een verwarrende droom heeft.

Dinsdag 26 januari 2021 - aflevering 8157

Bea en Finn trekken naar de stad in de hoop wat privacy te vinden, maar ook daar worden ze achtervolgd door hun complexe verleden. Yashvi is klaar voor een nieuwe stap in haar relatie met Ned, maar na het aanschouwen van een intiem moment tussen Bea en Finn is hij niet bepaald in een romantische stemming. Elly vraagt zich af of haar droom betekent dat ze nog gevoelens heeft voor Chloe. Chloe lacht Elly's zorgen weg, maar beseft dat ze zich op glad ijs begeeft.

Woensdag 27 januari 2021 - aflevering 8158

Ned en Yashvi zijn teleurgesteld in elkaar en hebben het een en ander uit te praten voor ze hun relatie naar een hoger niveau tillen. Bea en Finn beseffen dat ze hun relatie niet veel langer geheim kunnen houden. Mark en Aaron maken zich zorgen over Chloe's gevoelens voor Elly, maar Elly maakt hen duidelijk dat ze geen nood heeft aan hun bemoeienissen. Susan en Dipi bundelen hun krachten om te weten te komen of Dee nog iets voelt voor Toadie.

Donderdag 28 januari 2021 - aflevering 8159

Dee wil haar banden met Andrea en Heather niet helemaal opblazen en besluit hen te bezoeken in de gevangenis, maar is dat wel een goed idee? Ze zoekt en vindt steun bij Toadie, maar Shane en Dipi vrezen dat dit allemaal te snel gaat voor hem en vragen Dee om afstand te houden. Elly is klaar voor een nieuw hoofdstuk in haar leven, maar dan dropt Bea de bom dat ze een relatie heeft met Finn. Hoe reageren de Kennedy's op dit schokkende nieuws?

Vrijdag 29 januari 2021 - aflevering 8160

Dee is gekwetst door de opmerkingen van Shane en Dipi, maar besluit hun advies op te volgen en Toadie een tijdje uit de weg te gaan. Maar dat is buiten Toadie gerekend. Kan Dee haar gevoelens voor zich houden, of vertelt ze hem de waarheid? Paul is ervan overtuigd dat Gary hem heeft aangevallen en wil hem koste wat het kost achter tralies. Wanneer Sheila mogelijk bewijsmateriaal vindt, weet ze dan ook niet of ze er goed aan doet om ermee naar de politie te gaan.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

