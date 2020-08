'Buren': week 35 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op Eén. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 24 augustus 2020 - geen uitzending

EK Wielrennen

Dinsdag 25 augustus 2020 - aflevering 8075

Bea probeert Finn uit haar hoofd te zetten door zich te focussen op haar optreden in The Waterhole, maar dat zal niet verlopen zoals ze had gehoopt. Chloe kan niet anders dan liegen tegen haar broer over waar ze haar extra centen vandaan haalt. Terese heeft het gehad met de manier waarop Paul de mensen rond zich tegen elkaar uitspeelt en stelt hem voor een ultimatum.

Woensdag 26 augustus 2020 - aflevering 8076

Susan probeert Bea te overtuigen om Finn nog een kans te geven, maar dat ziet Bea absoluut niet zitten. Bovendien krijgt Susan verontrustend nieuws. Paul worstelt met het ultimatum dat Terese hem heeft voorgeschoteld, wat Terese dan weer doet vermoeden dat hij effectief iets te verbergen heeft. Kyle en Chloe kunnen het uitstekend met elkaar vinden, maar hun flirterige gedrag is niet naar de zin van hun huisbazen Aaron en David.

Donderdag 27 augustus 2020 - aflevering 8077

De slachtoffers van Finn zijn niet te spreken over de vernietiging van het bewijsmateriaal in zijn rechtszaak. Het duurt niet lang voor Shaun met de vinger wordt gewezen, maar is dat wel terecht? En ook Imogen krijgt het zwaar te verduren. Elly gaat vol goede moed naar een sollicitatiegesprek, maar wordt uit haar lood geslagen. Ze ziet de toekomst somber in en gaat te rade bij Dipi en haar tarotkaarten.

Vrijdag 28 augustus 2020 - geen uitzending

EK Wielrennen



'Buren', van maandag tot vrijdag om 17.10 uur op Eén.