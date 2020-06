'Buren': week 24 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 8 juni 2020 - aflevering 8020 (16.10 uur)

Karl probeert te bemiddelen tussen Bea en Ned en moedigt hen aan om eerlijk te zijn tegen elkaar, maar dat heeft niet helemaal het gewenste effect. Gary helpt Dipi bij het verwerken van haar posttraumatische stress en dat leidt tot een bijzondere nacht, waar Shane niks van mag weten. Sonya en Toadie zien een mogelijkheid om een van hun fantasieën waar te maken, maar een brandalarm maakt daar een abrupt einde aan.

Dinsdag 9 juni 2020 - aflevering 8021 (16.10 uur)

Sheila polst naar wat Gary en Dipi hebben uitgestoken vorige nacht. Ze verzinnen allebei een smoesje. Sheila weet dit maar al te goed en denkt dat er meer aan de hand is. Chloe en Elly brengen veel tijd door samen en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Fay en Aaron stellen zich vragen bij hun vriendschap. Nell brengt Sonya op een idee. In het begin is Toadie niet echt fan, maar hij moet later toch toegeven dat het niet zo'n slecht idee is.

Woensdag 10 juni 2020 - aflevering 8022 (16.50 uur)

Leo probeert Terese ervan te overtuigen om hem terug te nemen, maar zal hij overtuigend genoeg zijn, zeker nu er duidelijk nog een vonk is tussen haar en Paul? Aaron belooft Chloe dat haar geheim veilig is bij hem. Hij probeert zijn zus op te vrolijken, maar of zijn verrassing het gewenste affect zal hebben is nog maar de vraag. Fay krijgt te horen dat ze huntington heeft en beslist om mee te gaan met Tyler. En intussen maakt David zich zorgen over zijn job.

Donderdag 11 juni 2020 - aflevering 8023 (16.50 uur)

David maakt zich ongerust wanneer hij ontdekt dat Reggie nergens te vinden is. Samen met Aaron gaat hij op zoek en ze komen uit bij Vera, die vindt dat zij de hond zou moeten houden. Leo vertelt Paul dat hij en Terese weer samen zijn. Paul doet alsof het hem niets doet. Bea is klaar voor haar eerste optreden, maar er komt niet veel volk opdagen.

Vrijdag 12 juni 2020 - aflevering 8024 (16.10 uur)

Leo gaat Terese zonder Paul uit het ziekenhuis halen. Terese is teleurgesteld dat Paul er niet bij is. Ze belt hem, maar hij ontwijkt haar. Yashvi merkt een spanning op tussen haar ouders en haar ongerustheid wordt alsmaar groter wanneer Sheila haar inlicht over haar vermoedens. Bea en Ned zitten in de problemen na hun geruzie in Lassiters en denken allebei dat ze gelijk hadden. Zullen ze hun geschillen opzij kunnen schuiven?



'Buren', van maandag tot vrijdag op Eén.