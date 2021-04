'Buren': week 17 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op Eén, de preview lees je hier!

Maandag 26 april 2021 - aflevering 8213

Susan ziet hoe Pierce worstelt met de opvoeding van zijn rebelse zoon en schakelt de hulp in van ervaringsexperten Gary en Toadie. Bea vertrouwt Scarlett voor geen haar en besluit haar verleden uit te pluizen. Ondertussen is Scarlett erin geslaagd Ned volledig om haar vinger te winden en ze voelt dat de tijd rijp is om de laatste fase van haar plan in gang te zetten.

Dinsdag 27 april 2021 - aflevering 8214

Ned heeft spijt van zijn avontuurtje met Scarlett en besluit eerlijk te zijn tegen haar, maar ook daar was ze op voorbereid en ze zet de situatie opnieuw naar haar hand. Ook Amy begint nu onraad te ruiken. Kan zij Scarlett ontmaskeren? Pierce heeft eindelijk een manier gevonden om zijn relatie met Hendrix te versterken, maar wanneer hij Chloe te hulp moet snellen, voelt Hendrix zich in de steek gelaten en hij besluit wraak te nemen op zijn vader.

Woensdag 28 april 2021 - aflevering 8215

Pierce reageert furieus op Hendrix' roekeloze gedrag, en dat zet Hendrix eindelijk aan het denken. Hij probeert het ook goed te maken met Harlow, maar ze is niet onder de indruk van zijn halfslachtige excuses. Om een carrière-opportuniteit te verzilveren, moet David indruk maken op Beverly en Clive. Alles loopt op rolletjes, tot Sheila roet in het eten komt gooien.

Donderdag 29 april 2021 - aflevering 8216

Het constante toezicht is een doorn in het oog van Scarlett, al maakt ze er ook handig gebruik van om Ned jaloers te maken. Maar dan wekt ze de achterdocht van Paul en dat zou weleens het einde kunnen betekenen van haar snode plannen. Sheila haalt alles uit de kast om Beverly van mening te doen veranderen over David, én om Clive weer voor zich te winnen.

Vrijdag 30 april 2021 - aflevering 8217

Paul probeert Scarlett te slim af te zijn, maar hij onderschat de problemen die ze hem kan opleveren. Ondertussen gaat Scarlett tot het uiterste om Ned in haar val te lokken, en deze keer zou dat weleens een brug te ver kunnen zijn. Kyle, Aaron en David slaan een mal figuur en moeten uit de nood worden geholpen door Amy, die een unieke kans krijgt om haar carrière nieuw leven in te blazen.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!