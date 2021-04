'Buren': week 16 (2021) - PREVIEW

Je kan Ramsay Street bezwaarlijk een rustige straat noemen. Hoe mooi de gevels er ook zijn, achter de gesloten deuren is altijd wel spanning en drama te beleven. En van die gebeurtenissen smult Vlaanderen al meer 35 jaar. Benieuwd wat er deze week weer gebeurt? Lees de preview!

Maandag 19 april 2021 - aflevering 8208

Ned is zich nog steeds van geen kwaad bewust en heeft het gehad met Yashvi's drama. Dat is de druppel voor Yashvi en ze maakt een einde aan hun relatie. Bea vermoedt dat er meer aan de hand is en dat Scarlett achter de breuk zit. Maar zal ze dat kunnen bewijzen? Paul en Terese lopen op wolkjes na hun huwelijksreis, maar een verontrustend telefoontje vanuit Lassiters brengt daar al snel verandering in.

Dinsdag 20 april 2021 - aflevering 8209

Paul en Terese proberen de imagoschade voor het hotel te beperken door het heft in eigen handen te nemen, maar dat is buiten een furieuze Kyle gerekend. Hij wil naar de politie stappen. Shaun wil samen met Finn een project opstarten voor kansarme kinderen, maar Toadie heeft slecht nieuws: Finn zal nooit met kinderen mogen werken. Zal Finns verleden hem voor de rest van zijn leven blijven achtervolgen?

Woensdag 21 april 2021 - aflevering 8210

De jeugd van Ramsay Street maakt zich op voor het schoolfeest, dat wordt ingeleid met een wilde preparty in Lassiters. En daar wordt de toon gezet voor een emotionele avond die helemaal uit de hand zal lopen. Paul en Terese halen opgelucht adem: de verborgen camera in de hotelkamer was niet operationeel en er zijn dus geen hotelgasten gefilmd. Maar al snel blijkt dat ze te vroeg hebben gejuicht.

Donderdag 22 april 2021 - aflevering 8211

Elly begint dan toch gevoelens te krijgen voor Shaun, maar ze heeft schrik voor de reactie van Mark. Hendrix moet de gevolgen dragen van zijn wilde feestje in Lassiters. Kan Pierce eindelijk tot hem doordringen? Shane slaagt er maar niet in om zichzelf te vergeven voor wat er met Mackenzie is gebeurd. De Brennans komen terug uit Adelaide, met nieuws dat voor een schokgolf zal zorgen in Ramsay Street.

Vrijdag 23 april 2021 - aflevering 8212

Zelfs nu ze zijn relatie met Yashvi heeft opgeblazen, blijft Ned geloven in de onschuld van Scarlett. Toadie slaagt erin hem aan het denken te zetten, maar Scarlett laat niks aan het toeval over. Hoe ver is ze bereid te gaan om Ned voor zich te winnen? Het afscheid van Ramsay Street valt Mark zwaar en hij wil graag in stilte vertrekken, maar Aaron en David proberen hem ervan te overtuigen dat dat geen goed idee is.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

