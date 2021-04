'Buren': week 15 (2021) - PREVIEW

Je kan Ramsay Street bezwaarlijk een rustige straat noemen. Hoe mooi de gevels er ook zijn, achter de gesloten deuren is altijd wel spanning en drama te beleven. En van die gebeurtenissen smult Vlaanderen al meer 35 jaar. Benieuwd wat er deze week weer gebeurt? Lees de preview!

Maandag 12 april 2021 - aflevering 8204

Nadat David haar heeft verteld wat hij te weten is gekomen, gaat Elly de confrontatie aan met Shaun. Maar hij reageert helemaal niet zoals ze had verwacht. Tijdens een wijnproeverij op Karls tram lopen de spanningen tussen de buren hoog op. Roxy probeert indruk te maken op Mark door zich zo voorbeeldig mogelijk te gedragen, maar dat is absoluut niet naar zijn zin. Sheila wordt geconfronteerd met de nieuwe vriendin van Clive, en dat loopt niet goed af.

Dinsdag 13 april 2021 - aflevering 8205

Roxy voelt zich vernederd na de uitbarsting van Mark, maar ze krijgt steun uit onverwachte hoek. Kan Harlow haar doen inzien dat Mark zich heeft misdragen en dat hij haar niet verdient? Net wanneer hij beseft dat hij in de fout is gegaan, krijgt Mark een verontrustend telefoontje. Pierce stelt zijn zoon voor een ultimatum: een job vinden, of terug naar school gaan. Susan biedt Hendrix een uitweg, maar daar is hij allerminst mee gediend.

Woensdag 14 april 2021 - geen uitzending

Wielrennen: Brabantse Pijl

Donderdag 15 april 2021 - aflevering 8206

De eerste schooldag van Hendrix loopt niet van een leien dakje, maar hij slaagt er wel in om indruk te maken op Mackenzie. Shane krijgt opnieuw een teleurstelling te verwerken en Dipi adviseert hem om de zoektocht naar Mackenzie's vader even te staken. De Brennans krijgen slecht nieuws over de gezondheid van hun moeder. Een van hen zal naar Adelaide moeten verhuizen om haar bij staan, maar wie?

Vrijdag 16 april 2021 - aflevering 8207

Mackenzie ziet op tegen de ontmoeting met haar vader en haar bezorgdheid blijkt terecht: hij aanvaardt haar niet zoals ze is. Shane neemt het voor haar op, maar zal dat iets uithalen? Bea voelt dat Scarlett iets in haar schild voert en moedigt Yashvi aan om het bij te leggen met Ned voor het te laat is. Maar Scarlett is haar een stap voor en windt een argeloze Ned helemaal om haar vinger.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

