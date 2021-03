'Buren': week 12 (2021) - PREVIEW

Je kan Ramsay Street bezwaarlijk een rustige straat noemen. Hoe mooi de gevels er ook zijn, achter de gesloten deuren is altijd wel spanning en drama te beleven. En van die gebeurtenissen smult Vlaanderen al meer 35 jaar. Benieuwd wat er deze week weer gebeurt? Lees de preview!

Maandag 22 maart 2021 - aflevering 8191

Chloe voelt zich ongemakkelijk bij de situatie met Hendrix, maar ze probeert toch haar best te doen om zijn relatie met Pierce te herstellen. Harlow is teleurgesteld in haar grootmoeder, maar Ned moedigt haar aan om het bij te leggen voor ze naar New York vertrekt. Roxy en Mark komen in een gênante situatie terecht en moeten Harlow om hulp vragen. Scarlett lijkt Ned te zijn gevolgd vanuit Sydney. Maar waarom?

Dinsdag 23 maart 2021 - aflevering 8192

Ned schrikt wanneer hij Scarlett ziet bij Harold's, maar ze verzekert hem dat hij niks hoeft te zoeken achter haar komst. Moet Yashvi zich zorgen maken over deze mogelijke kaper op de kust? Mackenzie is opgelucht dat niemand aanstoot lijkt te nemen aan haar genderidentiteit, maar dan begint het klachten en bedreigingen te regenen. Is haar veiligheid in gevaar?

Woensdag 24 maart 2021 - aflevering 8193

Scarlett kan Ned overtuigen om haar een rondleiding te geven in Erinsborough. Ze doet haar uiterste best om een wig te drijven tussen hem en Yashvi en lijkt daar nog in te slagen ook. Susan maakt zich zorgen over de veiligheid van Mackenzie en vraagt haar om voorlopig een apart toilet te gebruiken. Dat is zeer tegen de zin van Shane en Yashvi, maar de maatregel lijkt een positief effectief te hebben.

Donderdag 25 maart 2021 - aflevering 8194

Shane moet de gevolgen dragen van zijn agressieve en impulsieve gedrag, maar die vallen misschien beter mee dan verwacht. Paul en Terese willen graag kennismaken met Harlows moeder, maar botsen op heel wat weerstand. Waarom wil Harlow niet dat Paul haar moeder leert kennen? Finn wil zijn relatie met Elly verbeteren door haar een bijzonder geschenk te geven, maar Aaron en David komen met hetzelfde idee op te proppen. Wie moet het onderspit delven?

Vrijdag 26 maart 2021 - aflevering 8195

Chloe wil Pierce confronteren met het ongepaste gedrag van zijn zoon, maar hij is zo enthousiast over het vaderschap dat ze het niet over haar hart krijgt. Hoelang houdt ze dit nog vol? Harlow vertelt de waarheid over haar moeder. En haar bezorgdheid over haar mentale toestand blijkt al snel terecht te zijn. Het komt tot een verhitte confrontatie tussen Finn en Aaron en Elly beseft dat ze deze situatie zo snel mogelijk moet ontmijnen.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!