Bruno Vanden Broecke openhartig tegen zoon Sam over pesterijen uit zijn jeugd in 'Ver Van Huis'

De vierde dag in 'Ver Van Huis' brengt een nieuwe etappe, maar voor sommige duo's wordt de weg naar BelgiŽ steeds zwaarder. Bruno en Sam, die in Noorwegen gedropt zijn, moeten een achterstand van 200 kilometer goedmaken.

Hoopvol wachten ze om hun eerste kilometers van de dag te kunnen maken, maar de vele afwijzingen roepen pijnlijke jeugdherinneringen op bij Bruno. 'Ik ben drie jaar lang heel hard gepest geweest, van het vierde tot het zesde studiejaar. Drie jaar lang ben ik beknot, genegeerd en voelde ik me niet gezien. Toen ik op het college kwam, deden mensen normaal tegen mij. Ik werd eindelijk aanvaard. Ik ging als een springveer af om de verloren tijd in te halen', klinkt het bij Bruno. 'Dat is echt verschrikkelijk! Wat een koud gevoel', klinkt het emotioneel bij Sam.

In Spanje werken Francesco en Noa hard aan hun inhaalrace. Met een achterstand van 400 kilometer zetten ze een gedurfde strategie in: al liftend zoeken ze onderweg naar hun volgende rit. Al is Noa niet helemaal overtuigd van die aanpak: 'Je moet toch wat rustiger zijn want je gaat sommige mensen afschrikken', lacht ze. Marc en Chloé wonnen de vorige etappe en reizen met een glimlach richting Hongarije. Onderweg krijgen ze een lift en hun chauffeur is niet de eerste de beste. 'Ik ben een bekend muzikant', lacht de chauffeur. Maar eenmaal aan de grens verandert de sfeer… In Litouwen heeft Véronique de ‘liftmicrobe’ te pakken. Al wil Sébastien het heft vandaag in eigen handen nemen. 'Ik wil dat ons mama niemand aanspreekt en dat ik het doe', klinkt het. Maar Véronique is nauwelijks te stoppen. 'Ze is een liftmonster, een echte jaguar', grapt Sébastien. Wie komt als eerste aan op het derde checkpoint en grijpt de overwinning in het tussentijdse klassement?

Naast de race wacht de duo’s een extra uitdaging. Dit keer lanceert Noa een wens van haar bucketlist. 'Ik wil graag samen een schilderij maken, dat is mijn ding geworden', klinkt het. Véronique en Sébastien portretteren elkaar en ook Marc en Chloé pakken het persoonlijk aan. 'Papa is een puzzel voor mij. Ik kijk op naar wat hij doet. Hij is altijd aan het nadenken. Die knop staat nooit af', klinkt het. En ook Marc heeft mooie woorden voor z’n dochter: 'Chloé is het zonnetje in huis, al is ze soms onhandig. Maar dat heeft ze van mij.' Francesco wil ondanks de opdracht de vaart erin houden en Sam grijpt de kans om de favoriete boom van zijn vader op het doek te vereeuwigen. Wie brengt de opdracht tijdig tot een goed eind en verdient een extra punt in de race?

'Ver Van Huis', dinsdag 26 november om 20.40 uur bij VTM.