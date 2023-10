Broer Maarten maakt spectaculaire 'entree' in Camping Coppens

Het zomerseizoen loopt stilaan op zijn einde maar het rustige campingleven wordt abrupt onderbroken door de razende storm Hans die heel ScandinaviŽ teistert.

'Het meer dreigt uit z’n voegen te barsten. De vaste gasten die hier al 30 jaar wonen hebben nog nooit zoveel water gezien', klinkt het bij Staf. De wegen op de camping veranderen in rivieren, tenten lopen onder en ook sommige caravans dreigen in het meer te belanden... De volgende dag gaat Staf de schade opmeten die storm Hans heeft nagelaten.

Verder verdiept Staf zich in de oorsprong van Camp Grinsby. Hij ontdekt dat de kampeerplaats werd ontdekt vanuit de lucht door de eerste eigenaars. Een ideaal moment om broer en piloot Maarten in te schakelen. 'Dit is echt het coolste wat ik je ooit heb zien doen', zegt Staf wanneer Maarten op spectaculaire wijze de camping betreedt. Het gezin neemt de tijd om hun favoriete plekje in Zweden vanuit ongekende hoogte te bewonderen.

In de laatste aflevering van 'Camping Coppens' trekt het hele gezin naar Göteborg. 'We gaan op een missie die ons leven misschien opnieuw gaat veranderen', klinkt het mysterieus. Het gezin blikt samen vooruit op hun toekomst.

'Camping Coppens: Home Sweden Home', dinsdag 24 oktober om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.