Britse personality Stephen Fry sluit 11de seizoen van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan' uit

Niemand minder dan Stephen Fry zou de gast van Thomas worden in de feestelijke 100ste aflevering van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan', aan het einde van het tiende seizoen, vorig jaar. Helaas besliste corona daar toen anders over.

Maar Stephen Fry beloofde wel dat uitstel geen afstel was. En dus sluit hij – fingers crossed – het elfde seizoen van 'Alleen Elvis' af in schoonheid.

Acteur, auteur, activist, documentairemaker, presentator, poëet en opiniemaker: Stephen Fry is het allemaal en nog veel meer. Maar de omschrijving die deze wonderlijke Brit misschien nog het best samenvat is het Engelse woord 'kind'. Een warme, extraverte persoon die de wereld omarmt.

Na een verwarrende en hobbelige jeugd die zelfs leidde tot een korte gevangenisstraf, viel alles voor Stephen Fry op zijn plaats toen hij aan de universiteit Hugh Laurie ontmoette. Het was het begin van een jarenlange samenwerking en een hechte vriendschap. En van grote successen zoals de komische reeksen 'A bit of Fry and Laurie' en 'Jeeves and Wooster', en hun gezamenlijke rollen in de 'Blackadder'-reeksen.

Stephen Fry is ook een geweldige schrijver, met een oeuvre dat gaat van hilarische romans, over autobiografisch werk tot een succesvolle trilogie: 'Mythos', 'Heroes' en het pas verschenen 'Troy'.

Fry is écht van alle markten thuis: hij maakte beklijvende documentaires over homoseksualiteit en zijn eigen bipolariteit, trok door Amerika voor een televisiereeks en was 13 jaar lang een gewaardeerde tv-host in de populaire panelshow 'QI'.

Benieuwd welke negen favoriete fragmenten hij meebrengt naar 'Alleen Elvis Blijft Bestaan', zodat wij even kunnen meekijken in zijn onverzadigbare brein.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', zaterdag 11 december omstreeks 22.00 uur op Canvas en VRT NU. Herhaling op Canvas op zondag om 18.00 uur.