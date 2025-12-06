Brits drama en mysterie onder de kerstboom: ontdek de kerstspecials van BBC First

In de 'Death in Paradise' kerstspecial van 2025 neemt een onvergetelijk kerstfeest op kantoor een duistere wending wanneer vier collega's wakker worden en een onbekende dood aantreffen in het zwembad van hun villa.

'Death in Paradise Christmas Special 2025' gaat in première op woensdag 31 december om 21.00 uur op BBC First

Inspecteur Mervin Wilson en het team identificeren het moordwapen, maar staan voor een raadsel wanneer ze ontdekken dat het achter slot en grendel zat in een lade op het moment van de moord... duizenden kilometers van de plaats delict, in Swindon!

Ondertussen wacht Mervin zenuwachtig op bericht van zijn pas ontdekte broer, waardoor hij niet helemaal kan meegenieten van de kerstvreugde op Saint Marie. Kan Mervin zijn familieperikelen oplossen en in de feeststemming komen – voor het belang van zijn team en het eiland?

'Beyond Paradise Christmas Special 2025' gaat in première op woensdag 24 december om 21.00 uur op BBC First

Humphrey heeft zijn handen vol aan een hele hoop feestelijke zaken in de 'Beyond Paradise' kerstspecial van 2025. Ondertussen is Martha druk bezig met een eigen opdracht. Met de hulp van Anne, Zoe en een speciale gast probeert ze haastig haar geheime plan te realiseren. Maar met een toestroom aan onverwachte bezoekers, een reeks kerstmisdaden om op te lossen en een hartverwarmende hereniging die op het spel staat, rijst de vraag: kan het team alle ballen in de lucht houden én toch klaar zijn voor een onthulling die hun leven zal veranderen?

'Call the Midwife Christmas Special 2025' gaat in première op vrijdag 26 december om 22.00 uur op BBC First

In deel 1 van de 'Call the Midwife' kerstspecial van 2025 bereiden de bewoners van Poplar zich voor op Kerstmis, terwijl Fred (Cliff Parisi) en Violet (Annabelle Apsion) zich klaarmaken om naar Hongkong te vliegen om haar zoon te bezoeken. Eenmaal aangekomen met pakjes voor de zusters, gaan ze naar het Branch House in Kowloon, waar ze ontdekken dat het gebouw is ingestort en er veel slachtoffers zijn gevallen. Er wordt snel een reddingsoperatie georganiseerd en een team van Nonnatus maakt noodplannen om naar Hongkong te vertrekken.

Ondertussen krijgt Cyril (Zephryn Taitte) een onverwacht verzoek van ene meneer Fischer (Henry Goodman), die zijn flat voor een onbepaalde duur en tegen eender welke prijs wil huren.

In deel 2 treffen Trixie (Helen George) en Geoffrey (Christopher Harper) meneer Fischer (Henry Goodman) aan in de sneeuw en komen ze erachter dat hij een terminale bloedziekte heeft. Rosalind (Natalie Quarry) en Joyce (Renee Bailey) organiseren een kerstborrel, terwijl zuster Catherine (Molly Vevers) vastberaden is om te achterhalen wat er met Queenie’s (Aoife McMahon) baby is gebeurd.

Terug in Hongkong staan zuster Julienne (Jenny Agutter) en zuster Hilda (Fenella Woolgar) oog in oog met een gangster die de sleutels van het nieuwe pand van de Orde wil bemachtigen. Dr. Turner (Stephen McGann) en Shelagh (Laura Main) komen eindelijk aan in Kowloon om Esther (Yennis Cheung) en haar zoon te vinden, die erg ziek is.

'The Madame Blanc Mysteries Christmas Special 2025' gaat in première op donderdag 25 december om 21.00 uur op BBC First

'The Madame Blanc Mysteries' keert terug tijdens de feestdagen met een spannende tweedelige kerstspecial. Gemaakt door en met Sally Lindsay ('Cold Call', 'Mount Pleasant'), verwelkomt dit geliefde misdaaddrama een uitgebreidere cast voor de kerstafleveringen, waaronder John Thomson ('Cold Feet'), Kacey Ainsworth ('Grantchester'), Raji James ('Hollyoaks') en Manjinder Virk ('Trigger Point').

Met het pittoreske dorpje Sainte Victoire als decor, stort deze kerstspecial antiekexpert Jean White in haar meest gevaarlijke mysterie tot nu toe. Jean, Dom, Judith en Jeremy wonen op kerstavond een exclusief evenement bij in het Musée de Sainte Victoire, waar Jean wordt gevraagd om een zeldzame Ormolukist te verifiëren die ooit eigendom was van Marie Antoinette. Maar de feestelijke sfeer slaat snel om wanneer Jean een tikkende bom ontdekt die verborgen zit in de kist. Met slechts 90 minuten op de teller, het museum afgesloten en een dood aangetroffen beveiligingsmedewerker, begint de race om de code te kraken. Kunnen Jean en haar vrienden de bom op tijd ontmantelen?

Sally Lindsay vertolkt opnieuw de rol van Jean White, samen met Steve Edge als Dom Hayes, Sue Holderness en Robin Askwith als Judith en Jeremy Lloyd-James, Alex Gaumond als politiechef André Caron, Sue Vincent als Gloria Beaushaw en Tony Robinson als nonkel Patrick.