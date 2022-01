Brandbommen voor Bart Kaëll, heldendaad van Carry Goossens en diefstal bij Anouk Matton in 'De Buurtpolitie VIPS'

De nieuwe week van de 'De Buurtpolitie' begint letterlijk en figuurlijk met een knal. In de aflevering van maandag 24 januari gooien vandalen brandbommen in de tuin van Bart KaŽll. Alsof dat niet erg genoeg is, krijgt de bekende zanger ook een hoop dreigbrieven in zijn brievenbus.

Hoofdinspecteur Tineke (Nicoline Hummel) en haar poulin inspecteur Indy (Jean-Romy Manzila) gaan op onderzoek uit. Daarbij ontdekt Tineke een goedbewaard geheim van Indy…

Op dinsdag 25 januari krijgt Davy Brocatus de topman van een internationaal drugsnetwerk over de (dans)vloer van zijn dansschool. Rechercheurs Brigitte (Ilse La Monica) en Eric (Manoe Frateur) gooien hun dansbenen los en gaan undercover in een poging de drugsbaas bij de kraag te pakken. Maar met één cruciale factor vergeten ze rekening te houden...

In de aflevering van woensdag 26 januari krijgt een supermarkt een dreigbrief in de bus: iemand heeft het voedsel in de winkel vergiftigd. Aagje Vanwalleghem, voormalig topturnster, heeft er diezelfde dag samen met haar zoontje boodschappen gedaan. Kunnen inspecteurs Indy en Louise (Liandra Sadzo) Aagje tijdig verwittigen en de dader vatten?

In de aflevering van donderdag 27 januari wordt een jonge vrouw aangerand. Een toevallige voorbijganger schiet haar te hulp en kan erger voorkomen. Acteur Carry Goossens blijkt de weldoener te zijn en wordt een belangrijke getuige. Terwijl Indy en Louise de zaak onderzoeken, klopt de burgemeester (Loes Van den Heuvel) aan hij Hugo (Mathias Daneels) en Patrick (Eric Peeters). Ze heeft via het internet een duur parfum besteld, maar kreeg in de plaats een postpakket met pepperspray in de bus. Dat leidt Patrick naar een schrijnende zaak.

Ook op vrijdag, 28 januari, krijgt het korps van de Buurtpolitie een bekende kop over de vloer. Wanneer de peperdure 'customized' koptelefoon van Anouk Matton gestolen wordt, schieten Vince (Dempsey Hendrickx) en Patrick de wereldberoemde dj te hulp. Het team van commissaris Berckmans (Willy Herremans) sluit de week met de nodige spanning af. Het commissariaat staat in rep en roer wanneer Louise gegijzeld wordt in de verhoorkamer.

