Botsende passies stellen liefde op de proef in 'B&B Zoekt Lief': 'Dan stop ik ermee'

Wat als liefde botst met je passie? In een nieuwe week van 'B&B Zoekt Lief' ontspint zich een open gesprek in de kappersstoel wanneer Kurt peilt of Joeri ooit zou stoppen met dragshows voor een partner.