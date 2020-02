'Border Control: Spain' op Discovery

Spanje is zowel een belangrijke bestemming als doorvoerhaven van goederen en mensen van over de hele wereld. Elke dag steken duizenden containers en miljoenen toeristen de Spaanse grenzen over.

Aan de grenspolitie de cruciale taak om te zorgen dat er geen illegale producten of verdachte personen het land inkomen. Hoe kunnen ze op een doeltreffende wijze het kaf van het koren scheiden?

In 'Border Control: Spain' krijgen we een zeer gedetailleerd inkijkje in de wijze waarop zij opereren. Hoe beoordelen ze of een toerist slechts nerveus is voor zijn reis of echt iets te verbergen heeft? En hoe vinden ze die ene verdachte container uit de duizenden die elke dag aankomen?

'Border Control: Spain', woensdag 5 februari om 13.40 uur op Discovery.