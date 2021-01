'Boerenjaar': houd 1 koe afstand en alles op een preitje

Foto: VIER - © SBS Belgium 2021

De eerste coronagolf is over zijn piek. Onder strikte voorwaarden mag het ijssalon in Loenhout weer open. Boerin Mieke kijkt er niet echt naar uit, want zij zit liever op haar traktor of tussen de koeien.

Ook de Poolse seizoensarbeiders mogen weer aan het werk en dus kunnen ze de appels van Paul en Daan uit de koelcellen eindelijk klaarmaken voor de verkoop. En er is goede boekhoudkundige hoop dat ze dit jaar goed zullen opbrengen.

Preitelers Benny en Liesbeth weten als geen ander dat er boerenjaren zijn, maar maakten ook een heel moeilijke periode door. Het koppel is met veel bloed, zweet en tranen uit een diepe financiële put gekropen 'er stond letterlijk geen enkele cent meer op onze rekening' maar gaat nu weer investeren in een nieuwe loods. Hun dochters Flore en Roos hebben van dichtbij meegemaakt welk effect die onzekerheid had op de boerderij.

En een kwaadaardige prostaattumor dwingt sierteler Patrick onder het mes. Dat betekent dat zijn geliefde perkplantenbedrijf het even zonder hem moet stellen. Zijn wederhelft Leen houdt de boel ondertussen draaiende.

'Boerenjaar', dinsdag 12 januari om 20.35 uur op VIER.