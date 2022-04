Bockie De Repper openhartig over plotse dood van zijn vader in 'Viva La Feta'

In aflevering 5 van 'Viva La Feta' leren Jani en Otto-Jan Youtube-fenomeen Bockie De Repper beter kennen. Na een pittige bergwandeling met Jani legt Bockie op de top zijn ziel bloot en vertelt hij onder andere over de slechte band met zijn vader na de scheiding, zijn plotse dood en wat hij met zijn erfenis heeft gedaan.

'11 jaar na de scheiding is mijn vader onverwachts, rock-‘n-roll, gestorven. De ene zegt: gestikt in zijn kots. De andere zegt: hij had water op zijn longen. De anderen zeggen: een hartaanval. Dus dat is nog altijd niet duidelijk.' En toen was er plots de erfenis: 'Een week voor hij stierf heeft hij zijn huis verkocht. Ik was 24 jaar, ik zat in de rock-‘n-rollfase van mijn leven, ik was aan het puberen en ik krijg 50.000 euro op mijn rekening. Niet normaal. Ik heb alles opgemaakt, zonder enige spijt. Wat het erge is en wat we toen niet door hadden: mijn mama heeft daar nooit een cent van gekregen.'

'Ik kan pas stoppen met drinken als ik black-out ga'

En wanneer Jani en Otto-Jan een lokale cocktailbar induiken, wordt duidelijk dat ook het nachtleven van Bockie vaak erg ‘rock-‘n-roll’ is: 'Ik drink niet tijdens de week. Ik drink ook alleen als het kan, als ik gelukkig ben. Maar als het kan, drink ik wel veel. Op een avond drink ik vijf of zes flessen wijn. Ik ben niet het type dat kan weggaan voor eentje. Ergens is het in mijn jeugd of in mijn leven gekomen dat ik pas kan stoppen als ik black-out ga. Ik vind het gewoon supertof om dronken te zijn. Mensen denken dat ik mij ga dooddrinken, maar het gaat eigenlijk vooral om het eten. Veel te vettig (lacht).'

