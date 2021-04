Blinde paniek in 'Blind Gekocht': 'Ik ga moeten verhuizen. Dat is hier echt te klein!'

Morgen krijgen Kristine, Yanna, Lara, Lizi en Desmond een enorme schok te verwerken. Béa heeft namelijk een klein wonder verricht en twee aanpalende woningen mét gemeenschappelijke tuin gevonden.

De woning is volledig wind- en waterdicht, maar verder is het nog een volledige ruwbouw. Wanneer Kobe de familie op de hoogte brengt van het heuglijke nieuws, is de euforie groot. Maar de euforie maakt al snel plaats voor teleurstelling wanneer de familie op werfbezoek gaat. Iedereen is het erover eens: sommige ruimtes zijn gewoon te klein. Lara ziet het zelfs heel erg somber in: 'Ik zie mama, Lizi en ik hier niet samenwonen. Dit is te klein en er is geen plaats voor mij. Ik ga moeten verhuizen.' Bij Bart en Béa is de verbazing groot bij het horen van de emotionele reacties…

Linda bleef vorige week op haar honger zitten tijdens de eerste reveal van haar nieuwe huis. Vooral het ontbreken van een stadstuin en een open keuken bleven knagen. Daarbovenop gaf ze toe dat ze het huis nooit zelf zou gekocht hebben zonder 'Blind Gekocht'. Als Bart haar echt gelukkig wil maken, zal hij toch een tandje moeten bijsteken. Kan hij de koer meer als tuin doen aanvoelen? Kan hij nog iets veranderen aan de keuken? En wat zal Daan vinden van zijn nieuwe thuis?

Kristine, Yanna, Lara, Lizi en Desmond zijn bang dat hun woning te klein zal zijn, maar klein is relatief. Er zijn ook mensen die echt heel klein wonen, zoals Maxim en Ann-Sophie uit Blankenberge. Ze zijn al meer dan vier jaar een sterk koppel, maar één ding zorgt voor wrevel: hun piepkleine studio van 42m². Een kleine studio kan gezellig zijn, maar het heeft ook veel nadelen. Zeker als je partner een fervent gamer is zoals Maxim. 'Maxim zijn hobby is gamen, maar het enige wat alles moeilijk maakt is dat hij speelt in de ruimte waar ik ook zit. Waar ik leef en slaap. Ik word dan ieder uur of half uur wel eens wakker omdat hij roept als hij gewonnen of verloren heeft. En dat zorgt soms wel voor discussies', vertelt Ann-Sophie.

Ze snakken allebei dus naar meer ruimte en de nood is hoog. 'Ik moet kiezen tussen meedoen aan 'Blind Gekocht' of mijn relatie die stukloopt', weet Maxim. En ook Ann-Sophie spreekt duidelijke taal: 'Voor mij is het echt gewoon een tikkende tijdbom. Ik denk dat een nieuw huis rust in onze relatie gaat brengen, omdat er dan minder frustraties gaan zijn door teveel geconfronteerd te worden met elkaar in een kleine ruimte.'

'Blind Gekocht', woensdag 21 april om 20.35 uur op Play4.