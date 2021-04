'Blind Getrouwd'-koppels gaan creatief om met gevoelens

Vorige week zagen de 'Blind Getrouwd'-kijkers hoe Veerle en Sven een punt zetten achter hun 'Blind Getrouwd'-experiment. Het water was te diep, de wil om verder te gaan te klein. En zo gaan de 50-plussers tien dagen voor het officiële beslissingsmoment elk terug hun eigen weg.

Zondag zitten de drie overgebleven koppels nog steeds in Kasteel Ten Torre in West-Vlaanderen voor de workshop waar ze creatief zullen zijn met hun gevoelens en straks ook letterlijk muren mogen slopen.

Candice & Marijn en Nathalie & Dennis hadden de beelden van hun ja-woord al bekeken, nu is het de beurt aan Hanne en Davy. 'Ik heb die dag enorm bewust beleefd en daar ben ik wel dankbaar voor', mijmert Davy. 'En dat is eigenlijk ook een van de mooiste dagen in mijn jonge leven. Een moment of een dag die ook extra dimensie geeft aan mijn leven.' Wanneer Hanne haar trouwgeloften opnieuw bekijkt, moet ze toch even slikken: 'Oei, ik ben die precies toch wat kwijt geraakt, de vrouw die daar stond. En ik heb me ook niet altijd gehouden aan de geloften. Ik heb niet altijd voldoende tijd en ruimte gegeven aan Dave.'

De experten hebben ondertussen een nieuwe opdracht klaar. De mannen en vrouwen worden gescheiden van elkaar en krijgen een kartonnen doos en een uitgebreid knutselpakket. Het is niet altijd evident om woorden te vinden voor wat de koppels tot hiertoe met elkaar hebben meegemaakt en daarom mogen ze hun creativiteit de vrije loop laten en hun emoties plastisch in beeld brengen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Wanneer de koppels terug herenigd worden en elkaars kijkdozen bewonderen, wordt vooral duidelijk dat Dave 'Panamarenko' er werk van heeft gemaakt. Het lijkt er zelfs op dat hij voor de eerste keer rechtstreeks naar het hart van Hanne is kunnen doordringen. 'Ik had u eerder knutselmateriaal moeten geven, ik meen dat oprecht! Wat gij nu vertelt, dat is echt wel een kader', roept Hanne enthousiast uit. 'Vandaag is de eerste keer dat ik voel 'ok, ik snap u'. Dat meen ik oprecht.' Ook Marijn is onder de indruk: 'Ineens komt daar zoveel beeldspraak en gevoel uit een doos, wat niet uit Davy komt.'

Tijdens de creatieve workshop zijn bij alle koppels een aantal werkpunten naar boven gekomen. Die mogen ze nu visualiseren met graffiti op een opgetrokken muur in het park van het kasteel. Bij Candice en Marijn wordt het grote thema van hun streetart de woonafstand tussen hen beiden, Nathalie en Dennis kiezen voor liefde op verschillende snelheden en Hanne en Davy tenslotte blijven verderwerken rond het thema communicatie. Nadat de koppels hun muur hebben gepersonaliseerd, worden de sloophamers boven gehaald en kunnen ze zich eens goed afreageren. Dat zorgt bij iedereen voor een welgekomen ontlading.

Na het intense workshop-weekend gaat de laatste week samenwonen in voor de drie koppels. Hanne en Davy beginnen met hernieuwde energie aan hun laatste dagen in Sint-Niklaas. Ze zijn er ondertussen zeker in geslaagd elkaar beter te begrijpen. Hanne: 'Ik zie wel evolutie bij Dave tegenover het begin. Hij is losser, spontaner en praat makkelijker.'

Marijn is on a mission en wil Candice toch zijn woonplaats Binkom proberen te verkopen. Maar zijn wederhelft ziet haar nog niet meteen in die buurt wonen: 'Voor mij is het toch vooral the middle of nowhere'.

Bij Nathalie en Dennis gaat die laatste week iets moeizamer van start. Na het koppelsweekend zit Dennis met frustratie: 'Ik denk dat het weekend voor mij confronterend was. Ik heb echt wel heel emotionele dingen gezegd en daar is eigenlijk weinig op teruggekomen. En dat is bij mij beginnen knagen.'

'Blind Getrouwd', zondag 11 april om 19.55 uur bij VTM.