'Blind Gekocht'-interieurarchitect Bart Appeltans zoekt bijzonder vakantiepand in 'Huizenjagers Vakantiehuizen'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Nu corona de vakantieplannen van iedereen grondig in de war stuurt, zijn steeds meer Vlamingen op zoek naar een buitenverblijf in eigen land. Daarom stort 'Huizenjagers' zich vanaf maandag uitsluitend op de vakantiewoningenmarkt in de nieuwe reeks 'Huizenjagers Vakantiehuizen'.

6 weken doorkruisen 18 makelaars heel België om kandidaat-kopers weg te laten dromen bij staycationpareltjes van eigen bodem. Genieten van de ongerepte natuur in een Ardense chalet, uitwaaien in een tiny house aan de kust of leven als God in België in een rustiek vakantiehuis in Limburg. De mooiste plekken hoeven niet altijd ver weg te zijn.

Bart en Dennis: 'Blind Gekocht'-architect zoekt vakantiehuis om te renoveren

Budget €150.000

Interieurarchitect Bart Appeltans, bekend van 'Blind Gekocht', bijt de spits af in de eerste week. Hij wil een unieke vakantiewoning in de Ardennen, die hij volledig naar zijn eigen smaak kan inrichten.

Hij zoekt samen met zijn vriend een renovatieproject in de Ardennen waar ze volledig hun eigen ding kunnen doen. Waar Bart als interieurarchitect volledig zijn gang kan gaan. En dit zoeken ze met wijde vergezichten vanuit de tuin om helemaal te relaxen.

De makelaars van deze week

Jordan – Jordan is nog maar 28 jaar oud, maar oefent nu al zijn derde job uit. Dat het verkopen iets voor hem is, is zeker. Hij werkt bij We Invest in Hannuit.

Evi – Deze knappe vrouw heeft een echte 'het is wat het is'-mentaliteit. Ze werkt voor Immo Cosse in hartje Durbuy waar ze bezig is met een groot project waar ze 15 appartementen zal bouwen en verkopen.

Ronny – Op zijn 61 jaar heeft Ronny al zoveel dingen beleefd, landen bezocht en mensen ontmoet. Hij groeide op als getuige van Jehova, waar hij leerde verkopen van deur tot deur. Momenteel heeft hij 2 vastgoedkantoren en geeft hij de kriebel door aan zijn zoon.

'Huizenjagers Vakantiehuizen', vanaf 3 augustus telkens van maandag tot donderdag om 20.30 uur op VIER.