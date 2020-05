'Blind Gekocht': hoe 'fermette' gaat de fermette nog zijn?

In de voorlaatste aflevering van 'Blind Gekocht' hebben Michael en Sandra letterlijk al hun geld ingezet op interieurarchitect Bart.

Want na de teleurstelling in de stijl van hun woning en de opdoffer van de asbestplaten in het dak moet hij een wonder zien te verrichten: de met houten latjes ingerichte fermettewoning omtoveren tot een strakke, moderne villa. Hoe 'fermette' gaat de fermette nog zijn?

Michael & Sandra: 'We hebben net Gabriel en Isaura enthousiast gemaakt over hun nieuwe kamers, dus het zou pijn doen aan mijn hart als die niet klaar zouden zijn. 500.000 euro is een enorm bedrag en voor die prijs hoop je wel dat het in orde is.'

Ook voor Cara en Wouter zijn het spannende tijden. Vorige week werden ze door Béa met hun neus op de feiten gedrukt. Een authentieke, karaktervolle en instapklare woning, met een oprit, een garage en een zuidgerichte tuin in Wilrijk vinden en dat voor de prijs van 350.000 euro is onbegonnen werk. Dat kwam hard aan bij Cara. Ze moeten nu noodgedwongen bekijken of ze hun regio willen uitbreiden…

Dina heeft nog een grote verrassing in petto voor Nathalie en Jeroen, het laatste koppel van dit seizoen 'Blind Gekocht'. Ze valt meteen met de deur in huis: 'Bart en Béa komen vandaag helemaal niet langs, want wij hebben al een huis gekocht voor jullie.' De zoektocht naar hun droomhuis begon 5 jaar geleden. Ondanks hun grote wens om te verhuizen, slagen ze er niet in om de knoop door te hakken. Een huis verbouwen, schrikt hen beide enorm af. Hun strikte criteria en de regio maken de zoektocht nog moeilijker. Nathalie en Jeroen willen dicht bij hun familie blijven in Turnhout. De moeder van Nathalie heeft immers jongdementie en dat heeft een grote impact op het gezin. Hun Turnhouts stulpje mag 340.000 euro kosten.

