Bestuurder tegengehouden voor zelfgemaakte nummerplaat in 'Alloo bij de Verkeerspolitie'

Donderdag 11 november gaat Luk Alloo opnieuw mee met de verkeerspolitie van zones Gent en Sint-Niklaas. Bestuurder Sam wordt tegengehouden omdat hij rondrijdt met een zelfgemaakte nummerplaat.

'Zo’n wettelijke metalen nummerplaat oogt niet fraai op mijn nieuwe BMW, dus neem ik het risico. Ik heb er al een boete voor gekregen, maar ik rijd bijna nooit met deze auto', verklaart de chauffeur. De boete van € 116 neemt hij er dan maar bij.

Onwettige nummerplaten in het verkeer zijn deze week schering en inslag. De verkeerspolitie krijgt een chauffeur in het vizier met een onleesbare nummerplaat, hij krijgt een boete van € 116. In het centrum van Gent rijdt een chauffeur in de verboden richting een straat in. 'Dat kan toch niet, je krijgt een boete van € 174', zegt agent Abdel. De chauffeur reageert verwonderd: 'Ik woon al 30 jaar in Gent, ik heb het verkeersbord nooit eerder opgemerkt.'

