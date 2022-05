Beslis mee welk koppel zijn huis cadeau krijgt in 'Huis Gemaakt'

Foto: VTM - © DPG Media 2022

De drie koppels van 'Huis Gemaakt' leveren nog enkele weken bloed, zweet en tranen om 'hun' pand van onder tot boven te verbouwen. Tijdens een bloedstollende finale mag binnenkort slechts één van hen de sleutels van dat pand in Antwerpen, Beringen of Boortmeerbeek in ontvangst nemen.

Wie dat wordt, mogen de kijkers zelf mee beslissen. In de aflevering van donderdag lanceerde Dina Tersago een oproep voor de kijkdag in de verschillende panden.



'Ben je zelf op zoek naar een huis? Ken je de immosites uit je hoofd? Spendeer je elk vrij moment aan huizen bezichtigen? Dan nodig ik je uit om onze panden te komen bezoeken. Beoordeel zelf elk huis en bepaal zo mee wie dit 'Huis Gemaakt'-avontuur wint', klinkt het. Wie evenveel oog voor detail heeft als juryleden Cerina, Hadisa en Gert wordt door Dina uitgenodigd voor de exclusieve 'Huis Gemaakt'-kijkdag. 50 kijkers krijgen de kans om een blik achter de gevels van de gerenoveerde panden te werpen en zo mee te bepalen welk koppel de sleutels van hun droomwoning in handen krijgt. Inschrijven kan vanaf nu via vtm.be. 'Huis Gemaakt', elke dinsdag en donderdag om 20.35 uur bij VTM.