B&B-uitbaters uit 'Met Vier in Bed' zijn deze week niet helemaal ontspannen

De B&B-uitbaters in 'Met Vier in Bed' duiken niet alleen een nieuwe week, maar ook het bier, een huifkar én de sauna in. Op maandag zijn ze te gast in Oostkamp, waar ze hartelijk ontvangen worden door Inge en Bruno.

Zij baten B&B Stee 23 uit. De naam voor de charmante hofstee met huisnummer 23 gingen ze niet al te ver zoeken. Het prachtig gerenoveerde pand uit 1850 wordt omgeven door groen en is gedecoreerd met kunstwerken gemaakt door Inge herself. Ze deelt haar passie graag met haar gasten en dus slaan ze aan het pottenbakken.

Op dinsdag wanen de B&B-uitbaters zich voor even cowboys. In het pittoreske Damme runt paardenliefhebster Tiffany sinds een jaar Quarter House. In de B&B mét paardenpension kunnen niet alleen de gasten, maar ook hun paarden genieten van een zalig weekendje weg. Het gezelschap verkent de buurt toepasselijk in een huifkar.

Sophie en Lorenzo runnen in Ertvelde de bruisende B&B - en zoveel meer - Hopspot. Daar dompelen de gasten zich op woensdag helemaal onder in… bier. Van het ontbijt met een biermimosa, een rondleiding in de microbrouwerij naast de 200 jaar oude hoeve en een bierwandeling, tot een beerpairing. Als dat maar goed komt. 'Maar don’t worry, be hoppy': ’s avonds kunnen de gasten neervlijen in een heerlijk bed met… hopkussens. 'Ik denk dat ik genoeg bier heb gedronken voor de komende 3 à 4 maanden', klinkt het al lachend en voldaan bij één van de bezoekende B&B-uitbaters.

'Ik krijg al stress dat ik hier naakt moet rondlopen!', klinkt het gespannen wanneer de gasten op donderdag in de B&B van Katya, Ivo én hangbuikzwijn Spekkie arriveren. In B&B Wellness Hasselt in Kiewiet overnachten de B&B-uitbaters in een wellnesswalhalla en genieten ze in hun kamer ongestoord van een privé sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. Tenminste, als ze kunnen uitvogelen hoe al die knopjes werken… Maar tussen het ontspannen door, worden de gasten ook aan het werk gezet. 'Ik ben hier op vakantie, niet om te werken', klinkt het een tikkeltje teleurgesteld.

'Met Vier in Bed', maandag 8 juli tot en met donderdag 11 juli om 20.35 uur bij VTM.