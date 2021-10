Bekijk het menu van Disney Channel en Disney Junior in november

Jongen, Meisje, Hond, Kat, Muis, Kaas is een geanimeerde, komische kijk op een samengesteld gezin, met papa's 'zonen' (een jongen, een hond en een muis) en mama's 'dochters' (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas) die leren samenleven onder één dak.

Elk van de broers en zussen is op hun eigen manier bizar, dus dingen lopen meestal uit de hand. Maar uiteindelijk, ondanks hun enorme verschillen, zullen ze bewijzen dat ze een echt gezin kunnen zijn. Hopelijk.

Vanaf 8 november, elke maandag t.e.m. vrijdag om 17.45 uur op Disney Channel.

DISNEY CHANNEL ORIGINAL MOVIE

SPIN

Rhea ontdekt haar passie voor het maken van DJ-mixen die de rijke texturen van haar Zuid-Aziatische cultuur en de wereld om haar heen vermengen. Haar leven draait om haar eclectische vriendengroep, haar naschoolse codeerclub, het Indiase restaurant van haar familie en haar hechte familie met meerdere generaties. Alles verandert wanneer ze valt voor aspirant-dj Max en haar lang verloren gewaande hartstocht voor muziek opnieuw wordt aangewakkerd. Rhea ontdekt dat ze een natuurlijke gave heeft voor het maken van beats en het produceren van muziek, maar moet de moed vinden om haar ware innerlijke talent te volgen.

Zondag 6 november om 10.00 uur op Disney Channel.



NIEUWE AFLEVERINGEN

SUMMER CAMP



Terug voor weer een leuke zomer in het soms worstelende Camp Kikiwaka op het platteland van Maine zijn de enthousiaste kampeigenaar/-directeur Lou, adviseurs Ava en Noah, en terugkerende kampeerders Destiny, Matteo en Finn, die allemaal klaar zijn om nieuwe en hilarische avonturen aan te gaan.

Vanaf 7 november, elke zondag vanaf 10.00 uur drie afleveringen op Disney Channel.



DISNEY CHANNEL ORIGINAL MOVIE

DESCENDANTS: THE ROYAL WEDDING



De bruiloft van Mal en Ben is de grootste gebeurtenis in Auradon ooit, maar Hades dreigt het te verpesten voor Mal. Door drama, vriendschap, humor en liefde leidt Mals bruiloft tot een confrontatie op het eiland der verdoemden, wat alles kan veranderen!

Zondag 21 november om 11.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE SERIE

MICKEY MOUSE FUN HOUSE



Als Funny een loodgieter nodig heeft, probeert hij de groep af te leiden met boodschappen om een bezoek van de 'funhouse doctor' te vermijden. Funny neemt iedereen mee naar Big Fish Swamp om te gaan vissen.

Vanaf 15 november, maandag tot en met vrijdag om 16.15 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

BLUEY

Bluey is een 6 jaar oude puppy met een grenzeloze fantasie die ervan houdt om het dagelijkse leven in een groot avontuur te veranderen. Samen met haar kleine zusje Bingo ontdekken ze hun wereld met spelletjes om zo hun angsten te overwinnen. Ze willen niets liever dan hun ouders - met name papa - te betrekken bij hun plezier. Hoewel papa denkt dat hij de baas is, zijn de meisjes zeker de baas als het gaat om speeltijd!

Vanaf 22 november, maandag tot en met vrijdag om 07.15 op Disney Junior.



MARATHON

MIRA, KONINKLIJKE DETECTIVE

Mira, Koninklijke Detective is een mysterieuze serie vol avontuur. In het fictieve land Jalpur volgen we de avonturen van Mira, die door de koningin de rol van koninklijke detective toegeschreven krijgt. Samen met haar vrienden prins Neel, een getalenteerde uitvinder, haar creatieve nicht Priya en de grappige mangoesten Mikku en Chikku, stopt Mira voor niets of niemand totdat zij de zaak heeft opgelost. Elke aflevering bevat spannende verhalen vol muziek en dans, waarin Mira kritisch nadenkt en met slimme ideeën haar familie, vrienden en de gemeenschap helpt.

Zaterdag 6 november vanaf 12.00 uur op Disney Junior.



STUNT

PRINCESS STUNT

Het is tijd voor koninklijke avonturen tijdens de Princess Stunt! Kijk naar jouw favoriete afleveringen van Elena van Avalor en Sofia het Prinsesje.

Van 8 tot en met 12 november van maandag tot en met vrijdag vanaf 16.45 uur op Disney Junior.