BBC First trakteert in maart op nieuwe crimeverhalen. Met gloednieuwe zaken in 'Shakespeare & Hathaway', een nieuw seizoen van 'Foyle's War' en meerdere nieuwe verhalen uit 'The Doctor Blake Mysteries'.

The Puzzle Lady gaat in première op dinsdag 17 maart om 21.00 uur op BBC First

Gebaseerd op de bestverkochte boeken van de Amerikaanse auteur Parnell Hall gaat de nieuwe misdaadserie 'The Puzzle Lady' deze maand in première op BBC First.

Wanneer een vreemde moord plaatsvindt in het slaperige marktstadje Bakerbury, staat de lokale politie voor een raadsel wanneer er een cryptische kruiswoordpuzzelclue op het lichaam wordt aangetroffen. Gelukkig is de beroemde cruciverbalist Cora Felton (Phyllis Logan – Downton Abbey), beter bekend als The Puzzle Lady, net in het dorp komen wonen, samen met haar uitgebluste nicht Sherry Carter. Maar de excentrieke Cora is niet wie ze beweert te zijn: zij is slechts het frauduleuze uithangbord voor Sherry – de échte puzzelkenner. Dat weerhoudt Cora er niet van zich vol enthousiasme op het amateurdetectivewerk te storten, tot grote frustratie van DCI Hooper, die wenst dat hij haar er nooit bij had betrokken. Cora weet niet alleen de zaak op te lossen, maar ontdekt ook een talent voor het ontrafelen van moorden. En zo blijkt dat Bakerbury lang niet zo slaperig is als het lijkt…

'Shakespeare & Hathaway: Private Investigators' gaat in première op vrijdag 13 maart om 21.00 uur op BBC First

Het onwaarschijnlijke misdaadbestrijdende duo is terug op de straten van Shakespeare’s geboorteplaats om opnieuw spannende mysteries en gruwelijke moorden op te lossen in het vijfde seizoen van 'Shakespeare & Hathaway: Private Investigators'. De norse ex-agent Frank en de warmhartige ex-kapster Lu zijn uit elkaar gegaan. Maar al snel brengen de gebeurtenissen hen weer samen, samen met hun theaterliefhebbende assistent Sebastian.

Een horrorfilmregisseur schakelt het team in wanneer hij wordt geterroriseerd door een van zijn eigen creaties. Een cliënt wordt dodelijk geëlektrocuteerd tijdens een teamuitje. En een moordenaar loopt vrij rond in een afgelegen landhuis tijdens een reünie van een moordmysterie-school. Ondertussen schuilt een saboteur in de schaduwen, vastbesloten het Agentschap te vernietigen. Kan techneut Spider de dader vinden voordat het te laat is?

'Foyle’s War' seizoen 4 gaat in première op donderdag 26 maart om 21.00 uur op BBC First

Mysterie en geschiedenis komen samen in het vierde seizoen van het prijswinnende 'Foyle’s War'. Op het hoogtepunt van de Tweede Wereldoorlog keert Michael Kitchen ('Out of Africa') terug als de kalme en bedachtzame detective chief superintendent Christopher Foyle in het Engelse Hastings.

'The Doctor Blake Mysteries' seizoen 5 gaat in première op dinsdag 3 maart om 20.00 uur op BBC First

Doctor Lucien Blake en zijn langdienende huishoudster en vertrouwelinge Jean Beazley staan samen aan de vooravond van een nieuwe toekomst vol mogelijkheden. Maar het leven blijkt in het vijfde seizoen van 'The Doctor Blake Mysteries' nog genoeg verrassingen voor hen in petto te hebben.

Opnieuw worden ze geconfronteerd met moord en mysterie op elk moment. Van de bokring tot een nieuw Frans bistro, van een exotisch kamp van rondreizende Roma tot de lokale debutantenbal. Ondertussen worden loyaliteit, vriendschappen en geloof op de proef gesteld. Zullen Blake en Jean eindelijk het geluk vinden dat ze zo verdienen? Is Charlie klaar voor meer verantwoordelijkheid op het bureau? Hoe zal Rose samenwerken met twee generaties van de Tynemans? En wie is de wraakzuchtige nemesis uit het verleden?

Doctor Blake staat klaar om een reeks vreemde en schokkende misdaden op te lossen. Maar hij ontdekt al snel dat elke actie gevolgen heeft – en dat geen enkele goede daad ongestraft blijft...

'The Doctor Blake Mysteries: Family Portrait' gaat in première op vrijdag 13 maart om 20.00 uur op BBC First

Het is 1961, en de klokken luiden voor een bruiloft… maar niet voor Blake en Jean. Nog niet, in ieder geval. Enkele weken voor hun eigen huwelijk worden ze uitgenodigd voor wat beloofd wordt de society-bruiloft van het seizoen in Ballarat te zijn. De avond loopt echter snel uit de hand, en Blake en Jean nemen een voortijdige aftocht, blij dat ze al die narigheid achter zich kunnen laten.

Maar de volgende ochtend wordt een prominent lid van het bruidspaar dood aangetroffen op de feestlocatie. En uiteraard mag Blake nog steeds geen onderzoek doen, aangezien hij niet langer de Police Surgeon is. In plaats daarvan krijgt hij van een vervreemde familielid de opdracht een ogenschijnlijk onschuldige vermissingszaak in Melbourne te onderzoeken.

Al snel wordt duidelijk dat zijn zaak en de moord bij de bruiloft met elkaar verweven zijn. Hoe dieper Blake graaft, hoe complexer de zaken blijken te zijn. Onderweg zullen hij en Jean zich een weg moeten banen door drie moorden, twee bruiloften en een begrafenis. En Blake zal ontdekken dat de sleutel tot het oplossen van deze ogenschijnlijk onoplosbare puzzel misschien ergens in het verleden ligt, en in de gecompliceerde relatie die hij had met zijn eigen vader…

'The Doctor Blake Mysteries: Ghost Stories' gaat in première op dinsdag 17 maart om 20.00 uur op BBC First

Het is 1963. JFK is vermoord. De wereld is niet meer dezelfde, en dat is zelfs in Ballarat merkbaar. Jean Blake probeert nog steeds haar leven op te pakken na de verdwijning van haar man Lucien acht maanden eerder, wanneer ze onverwacht betrokken raakt bij het onderzoek naar een tweetal bizarre moorden. Beide zaken lijken verband te houden met een reeks krantenartikelen die onlangs in The Courier zijn gepubliceerd over de beruchtste onopgeloste mysteries van Ballarat. Niemand kent de geschiedenis van de stad beter dan Jean, en ze is vastbesloten te helpen, ondanks tegenwerking van Chief Superintendent Matthew Lawson.

In maart kan je op BBC First blijven kijken naar de volgende series:

- 'Foyle’s War' seizoen 3 elke donderdag om 21.00 uur t/m 19 maart

- 'Reunion' elke dinsdag om 21.00 uur t/m 10 maart

- 'The Doctor Blake Mysteries' seizoen 4 doordeweeks om 20.00 uur t/m 2 maart

- 'Ripper Street' seizoen 4 elke zaterdag om 21.00 uur t/m 4 april

- 'Father Brown' seizoen 13 elke woensdag om 21.00 uur t/m 29 april

- 'Harry Wild' seizoen 4 elke vrijdag om 21.00 uur t/m 6 maart