BBC First presenteert aangrijpende misdaaddrama's om de herfst mee te beginnen

Begin de herfst goed in oktober met nieuwe en terugkerende misdaaddrama's op BBC First. Verwacht het onverwachte met onder meer de nieuwe thriller 'The Following Events Are Based On A Pack Of Lies'.

Reis terug in de tijd naar de 19e eeuw met 'Murdoch Mysteries' of duik in de dramatische, persoonlijke en professionele levens van de favoriete detectives bij de Greater Manchester Police, 'Scott and Bailey'.

In oktober gaat de gloednieuwe thriller 'The Following Events Are Based On A Pack Of Lies' in première. Deze nieuwe serie is geschreven door de zussen Penelope Skinner ('Fresh Meat', 'Linda', 'Briony Hatch; een stripverhaal') en Ginny Skinner ('Briony Hatch; een stripverhaal'), met Alistair Petrie ('Sex Education') in de hoofdrol als de manipulatieve oplichter Rob Chance. Wanneer twee van zijn slachtoffers, Alice (Rebekah Staton - 'Raised by Wolves', 'Home') en Cherly (Marianne Jean-Baptiste - 'Secrets & Lies)' hun krachten bundelen, ontwikkelen ze een onverwachte vriendschap en gaan ze op pad om Rob ten val te brengen.

De bekroonde Canadese detectiveserie Murdoch Mysteries volgt de jonge en knappe detective William Murdoch (Yannick Bisson - 'Sue Thomas: F.B. Eye'), en zijn fascinatie voor forensische wetenschap terwijl hij enkele van de gruwelijkste moorden van Toronto oplost. Hoewel zijn collega's en baas (Thomas Craig - 'Coronation Street') vaak twijfelen aan zijn experimentele aanpak, is Murdoch vaak de enige die de zaak kan oplossen...

Sally Lindsay is de bedenker en schrijver van 'The Madame Blanc Mysteries', waarin ze ook de hoofdrol vertolkt als weduwe Jean. Hierin is ze recent haar man verloren en reist daarom naar hun vakantiehuisje in Frankrijk om zijn verdachte dood te onderzoeken.

Suranne Jones ('Doctor Foster', 'A Touch of Cloth') en Lesley Sharp ('Starlings', 'The Shadow Line') keren terug naar hun detectiverollen voor het derde seizoen van 'Scott and Bailey'. De rechercheurs krijgen weer te maken met uitdagende misdaden terwijl ze daarnaast worstelen met hun eigen complexe levens.

Bryan Brown ('Cocktail', 'Breaker Morant') en Greta Scacchi ('White Mischief', 'Presumed Innocent') spelen de hoofdrollen in de Australische hitserie 'Darby and Joan'. Joan ontmoet de gepensioneerde agent Jack Darby nadat ze betrokken raken bij een auto-ongeluk in het Australische binnenland. Nu ze gedwongen samen moeten reizen, raakt het tweetal verstrikt in een reeks intrigerende mysteries. Ze vormen een onwaarschijnlijk onderzoeksduo en realiseren zich al snel dat ze zelf de grootste uitdaging zijn waar ze mee te maken hebben.

'Murdoch Mysteries' gaat in première op maandag 2 oktober om 20.00 uur op BBC First

'Murdoch Mysteries' speelt zich af in 1895 in Toronto en verkent de intrigerende wereld van William Murdoch (Yannick Bisson - 'Sue Thomas: F.B. Eye') - een knappe, jonge detective die radicale forensische technieken gebruikt, zoals vingerafdrukken en sporenonderzoek, om de gruwelijkste moorden in de stad op te lossen. Hoewel zijn onconventionele aanpak belachelijk wordt gemaakt door collega-agenten en wantrouwen oproept bij zijn baas, inspecteur Brackenreid (Thomas Craig - 'Coronation Street'), is Murdoch vaak de eerste die de misdaad oplost.

Tot Murdochs kleine kring van vertrouwelingen behoren patholoog Julia Ogden (Hélène Joy - 'Durham County'), een trouwe bondgenote die de fascinatie voor forensische wetenschap deelt, en agent George Crabtree (Jonny Harris - 'Hatching', 'Matching and Dispatching'), Murdochs gemotiveerde maar onervaren rechterhand. Beide zijn waardevolle bondgenoten die Murdoch helpen uiteenlopende zaken op te lossen en de complexe Victoriaanse samenleving te doorstaan.

'The Madame Blanc Mysteries' gaat in première op vrijdag 13 oktober om 21.00 uur op BBC First

'The Madame Blanc Mysteries' is bedacht door Sally Lindsay, het brein achter 'Scott and Bailey'. Sally heeft samen met Sue Vincent ('Mount Pleasant', 'Shameless') de serie geschreven, en vertolken samen de twee goede vriendinnen Jean en Gloria.

De serie volgt Jean, een gerespecteerde antiekhandelaar, wiens man Rory onverwacht is overleden. Jean, die overmand is door verdriet, krijgt een nog donkerdere wending als ze ontdekt dat, naast haar man, ook al haar geld is verdwenen, haar winkel is gebruikt als onderpand voor een nieuwe hypotheek en al haar bezittingen zijn verpand. Het enige wat nog over is, is het huisje van het stel in het Franse antiekcentrum Sainte Victorie. Als Jean's advocaat haar ook nog vertelt dat er een dure ring ontbreekt die van Rory was, voelt Jean meteen dat er iets mis is en vertrekt ze naar de plaats van het ongeluk in Sainte Victoire.

Eén van de inwoners van Sainte Victoire is Steve Edge ('Starlings', 'Phoenix Nights'), die Dom speelt, een aantrekkelijke taxichauffeur en klusjesman. Sue Holderness ('Only Fools and Horses') is een vreselijke flirt en roddeltante genaamd Judith. Robin Askwith ('Confessions') speelt Jeremy, Judith haar aanbiddende echtgenoot.

Terwijl Jean de dood van haar man onderzoekt, komen er steeds meer schokkende onthullingen aan het licht, maar krijgt Jean de antwoorden die ze zoekt?

'The Following Events Are Based On A Pack Of Lies' gaat in première op zondag 22 oktober om 21.00 op BBC First

'The Following Events Are Based On A Pack Of Lies' werd geschreven door de zussen Penelope Skinner ('Fresh Meat', 'Linda', 'Briony Hatch; een stripverhaal') en Ginny Skinner ('Briony Hatch; een stripverhaal'). De donkere, grappige en onvoorspelbare thriller vertelt het verhaal van twee zeer verschillende vrouwen, Alice Newman (Rebekah Staton - 'Raised By Wolves', 'Home') en Cheryl Harker (Marianne Jean-Baptiste - 'Sectrets & Lies') die bij elkaar zijn gebracht door Dr. Rob Chance (Alistair Petrie), een sociopatische oplichter waar ze beiden het slachtoffer van worden.

Cheryl is een bestsellerauteur van fantasyfictie en een recent geworden weduwe die nu alleen woont met haar poedel, Goblin. Alice is een formidabele, maar lang onderschatte PA die in een bungalow woont met haar jonge zoon, een goochelaarassistent. Rob is een excentrieke en gevierde ecopreneur. Drie ogenschijnlijke vreemden die niets gemeen hebben... behalve Rob zijn bedrog, misleidingen en waanideeën.

We kennen allemaal het verhaal van de geniepige, maar charmante oplichter die iedereen weet te bedriegen. Zulke verhalen zijn zo oud als bedrog zelf. Maar dit is niet zo’n verhaal: dit gaat over leugens en bedrog, over vallen voor illusie en de snelle opkomst van de moderne bedrieger. Het is het verhaal van een onverwachte vriendschap tussen twee verschillende vrouwen en de kracht die ze ontdekken als ze voor zichzelf opkomen. Als ze eindelijk de moed en het zelfvertrouwen vinden om het heft in handen te nemen, begint hun missie om een sociopatisch roofdier neer te halen.

'Scott and Bailey' seizoen 3 gaat in première op donderdag 26 oktober om 20.00 uur op BBC First

De boeiende detectiveroman 'Scott and Bailey' is geschreven en bedacht door de bekroonde Sally Wainwright ('Happy Valley', 'Last Tango in Halifax') en is terug voor een derde seizoen. Suranne Jones ('Doctor Foster', 'A Touch of Cloth') en Lesley Sharp ('Starlings', 'The Shadow Line') keren terug in hun rol als het formidabele misdaadbestrijdende duo en worden vergezeld door Tracie Bennett ('End of the Rainbow', 'Hairspray'), Nicola Walker ('Last Tango in Halifax', 'Spooks'), Danny Miller ('Lightfields', 'Emmerdale') en George Costigan ('Homefront', 'Rita', 'Sue en Bob Too').

Acht maanden na het vorige seizoen blijven 'waarnemende detectives' Janet Scott en Rachel Bailey zich bezighouden met uitdagende en emotionele zaken. Het seizoen begint met de ontdekking van het afgehakte hoofd van een 75-jarige vrouw nadat haar buren melding maakten van een verdachte geur uit de brievenbus. Elke aflevering pakken Rachel en Janet nog meer schokkende misdaden aan waardoor ze tot het uiterste worden gedreven.

Ook het persoonlijke leven van de rechercheurs blijft complex. Rachel, die net drie maanden getrouwd is met de charismatische verkeersagent Sean (Sean Maguire - 'Once upon a Time', 'Meet the Spartans'), voelt zich claustrofobisch en vraagt zich af of ze wel om de juiste redenen zijn getrouwd. Ondertussen woont Janet op vriendschappelijke wijze onder hetzelfde dak als haar aanstaande ex-man Adrian (Tony Pitts - 'Peaky Blinders', 'Rogue One'). Ondanks haar langdurige affaire met een voormalig rechercheur, kan ze moeilijk accepteren dat Adrian verder gaat met zijn leven.

'Darby and Joan' gaat in première op dinsdag 31 oktober om 21.00 uur op BBC First

Voormalig agent Jack Darby (Bryan Brown - 'Cocktail', 'Breaker Morant') rijdt samen met zijn hond in zijn beschadigde Landcruiser over een geïsoleerde weg. De Engelse verpleegster Joan (Greta Scacchi - 'White Mischief', 'Presumed Innocent') komt hem tegemoet rijden in haar kolossale camper. Jack is charmant en nuchter, maar zijn pensioen heeft hem geen goed gedaan en hij is vertrokken om aan zijn spijt te ontsnappen. De onlangs weduwe geworden Joan daarentegen is op een onvrijwillige pelgrimstocht na de mysterieuze dood van haar overleden man, en zoekt naar antwoorden die ze waarschijnlijk nooit gaat vinden. Ze kunnen niet meer van elkaar verschillen; de rustige Aussie en de nette Engelse vrouw, maar na een bijna frontale botsing eindigen de twee samen op reis.

Het avontuur van Joan en Jack trekt door veel verschillende landschappen en gemeenschappen, en werpt licht op de fascinerende persoonlijkheden in een wereld waarin iedereen op zoek is naar iets - of juist probeert te ontsnappen. Gevaar en geheimen liggen te loeren om elke bocht. Ze worden dan ook al snel meegesleurd in een reeks onverwachte mysteries. Dit onwaarschijnlijke onderzoeksduo realiseert zich echter dat de meest intrigerende puzzel waar ze voor staan elkaar is.

