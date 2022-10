BBC First Finds presenteert in oktober 'Life After Life' en nog eens vier nieuwe premières

In oktober komen vijf fantastische premières en terugkerende series naar BBC First. Speciaal voor BBC First Finds begint op zondag om 21.00 uur het meeslepende drama 'Life After Life', met een jong meisje in de hoofdrol die een oneindig aantal kansen krijgt om haar leven te leven.

Ook gaan er twee nieuwe misdaaddrama’s in première: 'Miss Fisher’s Murder Mysteries' en acht seizoenen van 'Inspector George Gently'. Terugkerende series deze maand op BBC First zijn het vierde seizoen van fan-favoriet Granchester en het derde seizoen van de tuindetectives 'Rosemary & Thyme'.

BBC First Finds presenteert het Britse drama 'Life After Life', een verhaal over Ursula Todd. Zij is geboren in 1910 en ervaart een eindeloze cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte. In elk leven navigeert ze zichzelf door een belangrijk en opmerkelijk historisch tijdperk. De personages in deze serie worden vertolkt door Thomasin McKenzie ('Jojo Rabbit', 'The Power of the Dog'), Lesley Manville ('Sherwood', 'The Crown') en Sian Clifford ('Fleabag', 'His Dark Materials'). Life After Life is een bewerking van de prachtige – en gelijknamige roman van de prijswinnende schrijfster Kate Atkinson.

Het gloednieuwe misdaaddrama 'Miss Fisher’s Murder Mysteries' speelt zich af in Melbourne, Australië aan het eind van de jaren twintig. Deze serie is gebaseerd op verschillende romans van de Australische schrijfster Kerry Greenwood. Zo zien we Phryne Fisher (Essie Davis), een chique detective die elegant door de steegjes én jazzclubs van Melbourne sluipt en onrecht bestrijdt met haar parelmoeren pistool en vlijmscherpe humor.

In het misdaaddrama 'Inspector George Gently' volgen we een ouderwetse detective die probeert mee te gaan in de moderne tijd, waarin de grens tussen politie en criminaliteit langzaam aan het vervagen is. Met de hulp van inspecteur John Bacchus (Lee Ingleby) brengt inspecteur George Gently (Martin Shaw) gerechtigheid door schurken van de criminele onderwereld in de kraag te vatten.

Het typisch Britse misdaaddrama 'Grantchester' is terug voor het vierde seizoen waarin dominee en speurneus Sidney Chambers (James Norton) zich in een impasse vindt. Al snel staat de nieuwe dominee Will Davenport (Tom Brittney) op om zijn plek in te nemen.

De verhalen van tuindetectives Rosemary Boxer (Felicity Kendal) en Laura Thyme (Pam Ferris) gaan verder in het derde seizoen van 'Rosemary & Thyme'. In dit nieuwe seizoen raken de twee vriendinnen verstrikt in nog veel meer moordmysteries tussen de struiken. Ze helpen aanwijzingen op te graven, kleurrijke bloemproblemen op te lossen en misdadigers achter slot en grendel te krijgen. Dit alles terwijl ze hun carrière als tuinbouwconsulent proberen te behouden.

BBC First Finds’ 'Life After Life' gaat in première op zondag 23 oktober om 21.00 uur

'Life After Life' is een betoverende bewerking van de bestseller van Kate Atkinson. Wat als je je leven opnieuw en opnieuw zou kunnen leven zodat je uiteindelijk altijd de juiste keuzes maakt? Tijdens een koude winternacht in 1910 wordt Ursula Todd geboren en sterft ze voordat ze haar eerste adem kan uitblazen. Diezelfde nacht wordt Ursula opnieuw geboren, maar deze keer overleeft ze het. Dit is het begin van een buitengewoon verhaal over het lot en tweede kansen. Ursula Todd wordt gevolgd terwijl ze zich door historische gebeurtenissen navigeert waaronder twee wereldoorlogen, de Spaanse griep en zelfs een ontmoeting met Hitler.

Dit meeslepende verhaal zet aan tot nadenken over hoe we allemaal keuzes maken die ons leven beïnvloeden. Terwijl Ursula zich in elk nieuw leven stort, wordt ze geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en halve herinneringen aan haar voorgangers. Maar kan ze de geschiedenis veranderen? En wat is het dat Ursula zo wanhopig nodig heeft om in leven te blijven?

Seizoenen 1- 8 van 'Inspector George Gently' gaat in première vanaf 3 oktober om 16.00 uur, te zien op elke doordeweekse dag

George Gently is een politieman met een sterk rechtvaardigheidsgevoel en, wellicht, een van de weinige ‘goede’ mannen.

Gently heeft een geduchte reputatie opgebouwd door zijn meedogenloze achtervolgingen van Londense gangsters in de duistere jaren zestig. Maar nu werkt deze befaamde, eigenzinnige commandant in de dramatische landschappen van Northumberland, waar de ruige heuvels overgaan in de prachtige meren. Een verhuizing die is ingegeven door de moord op zijn vrouw.

Gently is een serieuze man met een sombere uitstraling. Terwijl hij moet wennen aan een rustiger bestaan en rust zoekt in zijn leven, beseft hij al snel dat in het Noorden de nodige misdaad en moorden plaatsvinden. Met de hulp van de jonge sergeant Bacchus, die het zowel superleuk als doodeng vindt om voor deze legendarische detective te werken, gaan ze aan de slag om de moordenaars te ontmaskeren te midden van de dramatische heuvels en kustlijn…

'Miss Fisher’s Murder Mysteries' gaat in première op zondag 9 oktober om 19.45 uur

Phryne Fisher is een elegante, moderne vrouw uit de jaren twintig. Ze slentert door de steegjes en jazzclubs van Melbourne en bestrijdt het onrecht met haar pistool met parelmoeren handvat en vlijmscherpe humor.

Phryne laat overal waar ze komt een spoor van bewonderaars achter en zorgt ervoor dat ze van elk moment van haar gelukkige leven geniet. Maar achter de façade van elegantie en charme gaan littekens uit het verleden schuil, die ervoor zorgen dat ze gerechtigheid brengt naar hen die zichzelf niet kunnen helpen en om achter de waarheid van haar eigen, duistere geschiedenis te komen.

Gebaseerd op de romans van de Australische auteur Kerry Greenwood.

'Grantchester' seizoen 4 gaat in première op vrijdag 28 oktober om 21.00 uur

Het is het jaar 1956, een jaar nadat Amanda vertrok en Mrs Maguire, nu Mrs Chapman, met Jack trouwde. Nu hangt er verandering in de lucht van Grantchester…

De naoorlogse regels zijn aan verandering onderhevig. Het is de geboorte van tieners en het tijdperk van Elvis. Teddy Boys begeven zich in de straten van Cambridge. Zelfs science fiction wordt werkelijkheid met een nieuwe ‘computer’ op de universiteit.

Ook verandert het nodige in de ambtswoning van de pastoor. Sidney Chambers voelt zich stuurloos als man zonder doel. Tot de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Violet Todd arriveert en in hem een behoefte aan sociale rechtvaardigheid losmaakt. Maar met zo’n gevaarlijk doel is Sidney er misschien niet voor altijd… Al snel is er een nieuwe pastoor van Grantchester, Will Davenport, die zijn plaats inneemt op de preekstoel.

Will is idealistisch en energiek, een echte man van het volk. Terwijl hij met zijn nieuwe rol worstelt, omarmt hij de verandering die het land overspoelt en maakt hij de gemeente tot zijn eigen. Hij wordt meegezogen in Geordie's wereld, van moorddadige complotten en misdaden uit de naam van passie. Zijn emoties worden uitgedaagd en zijn verontrustende verleden blootgelegd. Terwijl Will de toekomst omarmt blijft inspecteur Geordie Keating er verbijsterd in achter. Hij vraagt zich af wat hij moet in een wereld zonder Sidney. Plotseling is Cathy koud en afstandelijk, de jongens van het nieuwe politiebureau vinden hem een nietsnut en tot overmaat van ramp is Leonard helemaal niet goed in backgammon.

Seizoen drie van 'Rosemary & Thyme' gaat in première op zondag 30 oktober om 18.45 uur

De verhalen van tuindetectives Rosemary Boxer (Felicity Kendal) en Laura Thyme (Pam Ferris) gaan verder in het gloednieuwe derde seizoen van de gezellige mysteriethriller 'Rosemary & Thyme'.

Rosemary en Laura raken verwikkeld in meer moord en mysterie tussen de struiken terwijl ze hun onderneming als tuinbouwconsulenten voortzetten. In deze serie reist het speurdersduo naar Spanje om aan een Arabische tuin in Malaga te werken. Tot een plaatselijke bewoner dood wordt aangetroffen, het lichaam van een psychiater wordt gevonden in Regent's park, een baby wordt achtergelaten onder een kruisbessenstruik en er verdenkingen ontstaan naar aanleiding van een acteur die sterft tijdens een repetitie voor zijn toneelstuk.

In oktober kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

- 'Miss Scarlet & The Duke' S2 elke dinsdag om 21.00 uur tot 11 oktober BBC First Finds’

- 'We Hunt Together' S2 elke zondag om 21.00 uur tot 16 oktober

- 'The Outlaws' S2 elke maandag om 21.00 uur tot 31 oktober