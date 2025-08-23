Nieuwe naam en frisse stemmen voor Play Nostalgie: ook Sieg De Doncker en Axel Daeseleire versterken het najaar
Nieuw gezinslid en verrassende familie-etentjes in het gloednieuwe seizoen van 'De Verhulstjes'
Op massale vraag van de kijkers: VTM zendt 'Lili en Marleen' ook in het najaar verder uit

Batwheels, Mr. Bean en Barney nemen Cartoonito over in september

zaterdag 23 augustus 2025
Foto: © Cartoonito/Day One MPM 2024

Op 20 september vieren we Batman Dag. Kijk daarom een week lang naar nieuwe afleveringen van 'Batwheels' en hun leukste avonturen.

Van de stoere Batmobile tot de slimme Batcomputer: alle voertuigen komen tot leven in Batwheels. De serie laat jonge kijkers op een speelse manier kennismaken met teamwork, helden en vriendschap.


Kijk vanaf maandag 15 september elke dag tijdens Batmanweek om 15.30 uur naar de nieuwe afleveringen van de 'Batwheels' op Cartoonito en te streamen op HBO Max!

'Knuffelen met Teddy'
Vanaf  22 september

'Mr. Bean: De Tekenfilmserie'
Vanaf  29 september

Het is knuffeltijd op Cartoonito! Neem er je geliefde teddybeer bij en sluit je aan bij Mr. Bean tijdens gezellige uurtjes vol knuffels en gelach met Mr. Bean en zijn beste vriend Teddy. Kijk van maandag 22 september tot en met zondag 28 september elke dag vanaf 16u00 naar de afleveringen van Mr. Bean: De Tekenfilmserie tijdens de themaweek: Knuffelen met Teddy!

Vanaf maandag 29 september tot en met zaterdag 11 oktober kijk je dagelijks naar de nieuwste afleveringen van seizoen 4 van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie' om 16.55 uur op Cartoonito of te streamen op HBO Max.

'De Wereld van Barney'
Vanaf  1 september

In de gloednieuwe afleveringen van 'De Wereld van Barney' leert de vrolijke paarse dinosaurus samen met zijn vriendjes op een speelse en gezellige manier over vriendschap, fantasie en plezier!

Kijk vanaf maandag 1 september dagelijks om 15.00 uur naar nieuwe afleveringen van 'De Wereld van Barney' op Cartoonito, ook te streamen op HBO Max!


K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht Cartoonito/Day One MPM
https://www.cartoonito.nl/
Meer artikels over Cartoon Network NL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

TVV Familie 2025 Jelle en Yoko (VTM)

Louise voelt zich verraden. Bij Wolff & Bos dreigt de situatie helemaal uit de hand te lopen. De raid van Ward mondt uit in een gijzeling. Inspecteur Marlies Kennis treedt op als onderhandelaar voor de politie en leidt de operatie. De spanning is te snijden, vooral wanneer Ward ermee dreigt om ieder half uur een gijzelaar te executeren. Herbeleef de seizoensfinale van 'Familie'.

'Familie', om 16.25 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:50
    Kijk uit
    06:00
    Zig & Sharko
  • 17:15
    Secret Safari: Into the Wild
    07:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Zomerweekend
  • 17:30
    Nachtwacht
    04:50
    Geen uitzending
  • 17:30
    Tien Om Te Zien
    05:15
    Geen uitzending
  • 16:45
    America's Got Talent: Fantasy Team
  • 17:30
    Parks and Recreation
    08:35
    Geen uitzending
  • 17:50
    Police Interceptors
    07:00
    Willy
  • 17:10
    Suits
    09:40
    Geen uitzending
  • 17:25
    Matlock
    06:00
    Joe
  • 17:05
    Huizenjagers
    04:50
    Geen uitzending
  • 17:40
    NCIS
    02:05
    Criminal Minds
  • 17:45
    Pawn Stars: Best Of
    02:00
    SurrealEstate
  • 17:50
    Het roer om
    03:00
    Geen uitzending
  • 17:40
    World's Most Evil Killers
  • 17:21
    CEO van mijn leven
    06:00
    Herhalingslus
  • 17:51
    Aan de wand
    05:55
    Sixties To Six
  • 17:20
    De Zomertafel
    03:05
    Chris Cooks Cymru
  • 17:15
    Father Brown
    02:45
    Scott & Bailey
  • 17:10
    The Real Housewives of Beverly Hills
    02:20
    The Resident
  • 17:10
    Bloemencorso 2025
    02:24
    EenVandaag
  • 17:35
    Nederland Zingt
    08:05
    Petrus in het land
  • 17:45
    Summer Break
    02:45
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal