Bart en Béa blikken terug op het allereerste seizoen van 'Blind Gekocht'

Vanaf morgen keert Jani Kazaltzis in 'Blind Gekocht: Jaren Later op Play5' samen met Bart, Béa en Kelly terug naar de kandidaten van de voorbije drie seizoenen. Want hoe zou het nog zijn met de kandidaten van het allereerste seizoen van 'Blind Gekocht'?

Zes koppels gaven toen al hun spaargeld aan experten Bart Appeltans en Béa Vandendael in de hoop dat zij hun woondroom waar konden maken. De experten vonden voor iedereen een huis, maar is het ook de droomwoning waar de duo’s zo naar verlangden?

'Het gras is groener in Londerzeel!' Als er één duo de gemeente Londerzeel op de kaart heeft gezet, dan zijn het Kim en Cédric. Hun liefde voor de postcode 1840 was enorm groot. Bart en Béa kochten een halfopen bebouwing in hun favoriete gemeente, maar het duo had tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe woning. Zijn Kim en Cédric nog steeds verknocht aan hun huis in Londerzeel? Jani gaat bij hen langs en merkt dat de tijd er niet heeft stil gestaan, de woning onderging een fijne evolutie!

En hoe zou het nog zijn met Bart en Els uit Ternat? Voor ze zich inschreven bezocht het koppel ongeveer 90 huizen, telkens zonder resultaat. 'Wij hebben precies schrik om een bod uit te brengen, dan is het zo definitief', vertelde Els. Maar met een kindje op komst werden ze wanhopiger met de tijd. Bart en Béa kochten en renoveerden drie jaar geleden een villa voor hen in Ternat.

We blikken ook terug bij Anton en Roxane, een jong koppel uit het Waasland dat op zoek was naar hun eigen Villa Kakelbont, de woning van Pippi Langkous. En hoe zou het nog zijn met Nisse en Mathilde uit Gentbrugge & Klaas en Heleen uit Antwerpen? Jani brengt ook een bezoekje aan Tom en Vicky, want zij willen zich graag opnieuw inschrijven. Daar wil Jani het fijne van weten!

'Blind Gekocht: Jaren Later', vanaf dinsdag 15 maart om 21.50 uur op Play5.