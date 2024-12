Bart De Wever uit zijn bezorgdheid om Conner Rousseau in 'Het Conclaaf van 2024'

In 'Het Conclaaf van 2024' maken Eric Goens en de kasteelbewoners zich klaar voor een nieuwe dag vol politieke duels, spraakmakende biechten en unieke reportages. Die dag start energiek met een pittige work-out van Filip Blommaert, beter bekend als chef Blom uit 'Special Forces'.

Als ontbijt krijgen vaste kasteelbewoners Cathérine Moerkerke, William Boeva, Nina Derwael en Marc Coucke een hartverwarmende reportage met een onbetwiste wereldrecordhoudster voorgeschoteld. Eric Goens gaat namelijk op de koffie bij Annie Geeraerts, die 32 jaar geleden onsterfelijk werd als 'de bomma' in 'Familie'. Met haar 98 jaar veroverde ze een plek in The Guinness World Records als oudste soapactrice ter wereld.

Geen soap, of misschien juist wel: de regeringsonderhandelingen. In de vorige aflevering ging het er nog hevig aan toe tussen Conner Rousseau en Georges-Louis Bouchez, nu zetten de partijvoorzitters hun rechtstreekse politieke duel in schijnbaar verzoenende toon verder. Maar daarmee is Bouchez nog niet van Eric Goens verlost. Want ook de MR-voorzitter moet verplicht passeren langs de biechtkamer in het kasteel van Jemeppe. Geconfronteerd door biechtvader Goens onthult hij onder meer zijn ambitie om een Vlaamse afdeling van de MR uit de grond te stampen: 'Ik heb zes zetels in het parlement gewonnen, Open VLD heeft er 5 verloren. Mijn winst dekt het verlies van Open VLD. Ik heb alle opties op tafel liggen. Als Open VLD zich niet herstelt, zal MR initiatieven nemen. We zijn er om Open VLD te helpen, maar we kunnen niet blijven rekenen op een zusterpartij die zich niet verder ontwikkelt', klinkt het onder meer. Ook beweert hij dat de regering zonder Vooruit aan de onderhandelingstafel op vier - of neem maar vijf - dagen gevormd zou kunnen worden. Quid verzoenende toon?

Terwijl Georges-Louis Bouchez in de biechtstoel zit, maken Bart De Wever en Conner Rousseau de balans op van 2024 en vooral die van hun vermeende ‘bromance’. Want wat blijft daar nog van over na de turbulente onderhandelingen? Als een ware pater familias uit Bart De Wever in het onderonsje zijn bezorgdheid om de Vooruit-voorzitter, die zich weleens afvraagt waar hij 'toch opnieuw aan begonnen is' toen hij weer in de politiek stapte. 'Uw mama en ik, we hebben allebei gezegd: je gaat niet gelukkig worden als je terugkomt. Ik heb u letterlijk gezegd: maak niet de fouten in uw leven die ik gemaakt heb. Je bent rapper weg uit de maffia, dan dat je van dat voorzitterschap verlost bent. Als je de man bent die kan winnen, gaan ze de laatste druppel uit de appelsien persen. En jij gaat dat toestaan. En hoe kan je ontsnappen? Door verkiezingen keihard te verliezen of een persoonlijk drama mee te maken. En dan is het te laat. Zolang je verkiezingen kan blijven winnen, gaan ze je blijven pushen. Ik denk eerlijk gezegd dat ik al veel langer en op jongere leeftijd dan jij aanvaard heb dat dit mijn leven is en dat er niets anders zal zijn. En met alle respect, ik denk dat jij zo niet in elkaar zit. En dat je gedoemd bent hier heel ongelukkig van te worden. Dat vrees ik echt. Als ik naar u kijk maak ik mij daar als mens soms zorgen over, dat ze u in uw ongeluk aan het drijven zijn', klinkt het bezorgd bij De Wever.

'Het Conclaaf van 2024', zondag 15 december om 20.20 uur bij VTM en ook op VTM GO.