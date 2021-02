Barbara Sarafian verkoopt stukje familiegeschiedenis in 'Stukken van Mensen': een brief van Roger Raveel

'Ik kom hier met een klein, bang hartje, want deze brief heeft zoveel lagen, zoveel invloeden in mijn leven.' In de vijfde aflevering van' Stukken van Mensen' krijgen de dealers een echt pièce unique voorgeschoteld van actrice Barbara Sarafian: een brief geschreven door kunstschilder en beeldhouwer Roger Raveel.

En het is niet zomaar een brief, want de brief is gericht aan haar stiefvader Emiel en beschrijft de plannen voor een nieuw werk. 'In de brief staat een plan voor een beeld. Mijn stiefvader zou hem bakstenen leveren van een verbouwing van een schuur die mijn ouders hebben gerenoveerd in Waasmunster', vertelt Barbara. 'Deze brief heeft zoveel lagen, zoveel invloeden in mijn leven: mijn stiefvader die overleden is, het romantische verhaal tussen mijn ouders, het huis in Waasmunster. Dat is een zwaar pak, dus ik kom hier met een heel klein, bang hartje.'

En wanneer ze haar stuk gaat voorstellen, kunnen de dealers hun oren niet geloven: 'Ik had als kind boven mijn bed een schilderij van Raveel hangen. Ik kende daar de waarde niet van. Ik vond die witte achtergrond nogal wit, dus ik ben daar zelf beginnen op tekenen (lacht).' Gelukkig komt ze dat stuk alvast niet verkopen.

Johan uit Grobbendonk kocht onlangs een schilderij van de Nederlandse kunstenares Jacqueline de Jong voor een zacht prijsje: 500 euro. Maar zijn vrouw ziet het absoluut niet graag en dus komt hij het verkopen. De Jong staat bekend om haar wilde en flamboyante stijl. Haar schilderijen zijn onvoorspelbaar en tegendraads. Johans vrouw toont geen interesse, maar dat maken de dealers meer dan goed. Vroege werken van de Jong zijn namelijk eerder zeldzaam en daarbovenop wil de kunstaneres zelf -ondertussen 81 jaar- het kunstwerk opnieuw voor zichzelf kopen voor zo’n 12.000 euro ... Johan ziet het groots en hoopt er nog 20.000 euro van te maken, wat wel enorm veel winst zou betekenen.

Sander uit Balen is taxidermist en dierenverzorger. Hij heeft een bijzonder object in de aanbieding: het skelet van een cheeta. Een jachtluipaard is een beschermde diersoort, dus zijn er speciale papieren nodig om dit skelet te mogen kopen en verkopen: 'Ik werk in Pakawi Park, wat vroeger de Olmense Zoo was. Daar is het dier in 2010 overleden. Ik ben zelf taxidermist en ik heb de huid opgezet en het skelet in elkaar gezet.'

Dimitri is de laatste verkoper en een enorm grote fan van het programma. Hij pakt uit met een art card van Christo, een kunstkaart met de impressie van 'The Gates' in New York in 2005.

