'Bake Off Vlaanderen' krijgt Piet Huysentruyt over de vloer

'Bake Off Vlaanderen' grijpt deze week terug naar 'gouwe ouwe' opdrachten: de zeven bakkers moeten een grootmoeders gebakje 'revisité', een traditionele Poire Bourdaloue en een typisch Vlaams broodtafereel uit hun hoed toveren.

Herman en Regula krijgen bij het jureren de hulp van good old Piet Huysentruyt en dat zorgt voor extra spanningen in de tent...

Piet Huysentruyt leerde op zijn geheel eigen manier zijn volk koken en bracht elk van ons bij dat patisserie een kwestie van wegen is… Herman en Regula kunnen zich dan ook geen betere assistent dromen bij het jureren van de klassiekers.

De eerste opdracht van deze week klinkt even makkelijk als uitdagend: stop een oud taartje in een nieuw jasje en laat je creativiteit de vrije loop voor een revisité.

Het zet de zenuwen meteen strak gespannen. 'Pressure is on today', zegt Thibault. Het wordt de zwangere Halima zelfs even te veel. 'Een zwangerschap combineren met 'Bake Off' en het runnen van een gezin, het is heavy shit. Al die emoties…' Ze moet er even bij gaan zitten…Silke neemt de gelegenheid te baat om met haar rabarbervlaai een ode te brengen aan haar plots overleden grootmoeder: 'Als kind gaf ze me gewoon een stuk deeg om me bezig te houden. Vandaag wil ik met haar recept Limburg weer wat hipper maken.' Bij Katrien loopt het niet meteen van een leien dakje: 'de chocolade plakt hier aan mijn schoenen en mijn taartjes stijven niet op…' Elke bakker heeft zo zijn zorgen.

Dat is ook bij de technische proef het geval, want daar staat vandaag 'Poire Bourdaloue' op het programma, een taartje dat de kandidaten kennen van de voorrondes. Alleen moeten ze het nu met een erg beperkt recept doen en terugvallen op parate kennis om deze opdracht tot een goed einde te brengen. En dat ziet niet iedereen zitten. 'Verdomme, ik had me voorgenomen deze taart nooit meer te bakken', vloekt Silke nadat het voor haar in de voorronde volledig fout liep. Zal het nu beter lukken? Zal iedereen wel weten hoeveel amandelextract er precies toegevoegd moet worden? En die amandelschilfers, moeten die meegebakken worden of niet?

Goed uitgeslapen (al bekent Halima dat ze ’s nachts huilend is opgestaan…) beginnen alle kandidaten op dag twee van het bakweekend aan de broodproef van dit seizoen: maak een broodtafereel met minstens twee broden en een inkerving.

'Waar brood is, is vuur', redeneert Jimmy die de vier elementen verwerkt in zijn tafereel.

De West-Vlaamse saunameester wil met zijn kennis van het roosteren de jury verrassen. Herman waarschuwt hem nog dat de roostergeur de smaak niet mag overvleugelen, maar zal Jimmy willen luisteren? Enza gaat dan weer voor 'La Trinacria', een Italiaanse driebenige Zonnegod. 'La Trinacria is net zoals mezelf: ik zal nooit vallen, ik houd altijd stand…'

Stephanie heeft dan weer de wind in de zeilen. Zij was al twee keer beste bakker. Zal zij met haar onderwatertafereel de jury weer kunnen imponeren met haar oog voor detail? Katrien gaat dan weer voor de geheimen van het korenveld.

'Amai, mocht het korenveld kunnen spreken, dan zou je schrikken wat er zich daar al allemaal heeft afgespeeld.'

Zo voegt ze er geheimzinnig aan toe, al haast ze zich om te zeggen dat deze opmerking niet over zichzelf gaat. Hopelijk zorgen deze overpeinzingen er niet voor dat ze zout vergeet toe te voegen aan haar brood.

In deze 'Alles komt terug'-aflevering mijmert elke kandidaat wel op zijn manier over het verleden, maar de voornaamste vraag is: wat hebben zij geleerd? Wordt Stephanie opnieuw beste bakker en vooral: wie gaat er vanavond onherroepelijk uit?

'Bake off Vlaanderen', woensdag 17 september om 20.35 uur bij Play4.